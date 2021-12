Ettore Messina: “Io prossimo C.T. dell’Italia? Sono infastidito…”

Ettore Messina, coach e presidente dell’Olimpia Milano, ha rilasciato di sua spontanea volontà una dichiarazione all’ANSA in cui ha risposto ai rumors che lo vedevano vicino alla panchina dell’Italia dopo l’Europeo del prossimo anno:

“Sono infastidito che dopo 30 anni di carriera ci sia qualcuno capace di ipotizzare che io possa programmare di portar via con un anno d’anticipo il posto ad un collega come Sacchetti che ha fatto un grande risultato, riuscendo a riportare l’Italia alle Olimpiadi e che farà bene anche in futuro. Il mio obiettivo è meritarmi la conferma a Milano”.

A riportare la notizia di un possibile ritorno di Ettore Messina sulla panchina dell’Italia era stato un giornalista autorevolissimo come Mario Canfora de La Gazzetta dello Sport. Probabilmente però al coach meneghino non è piaciuta questa notizia e ha voluto subito smentirla.

Messina ha ha già una bella gatta da pelare perché deve arrivare di nuovo alle Final Four di EuroLega e vincere lo Scudetto. Cosa che non è riuscito a fare lo scorso anno. Vediamo se in questa stagione, con i tifosi al palazzetto, riuscirà a invertire il trend poiché al momento ha solo 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italia con Milano. Troppo poco per le corazzate che ha allenato in questi 3 anni.

