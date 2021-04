Ettore Messina lancia una frecciatina a Trinchieri e al Bayern dopo Gara-2

Ieri sera l’Olimpia Milano ha vinto anche Gara-2 contro il Bayern Monaco, portandosi 2-0 nella serie e con un piede alle Final Four. È stata però una partita costellata di polemiche, durante e dopo il suo svolgimento. Andrea Trinchieri è stato espulso a gara in corso, mentre dopo la sirena finale i giocatori delle due formazioni e qualche dirigente, come il GM dei bavaresi Marko Pesic, non se le sono mandate a dire. Ciò che è nato è stato un parapiglia fortunatamente sedato senza conseguenze, se non qualche insulto.

In conferenza stampa a rincarare la dose ci ha pensato Ettore Messina. Per la seconda volta quest’anno il coach di Milano si è ritrovato a polemizzare con il Bayern Monaco dopo la partita. Stavolta Messina si è lasciato sfuggire un: “È ovvio, sai, quando la posta in palio è così grande, non è per tutti mantenere una certa compostezza”. Parole che possono essere interpretate come riferite a Trinchieri, appunto espulso per proteste, oppure allo stesso Pesic. Con entrambi Ettore Messina aveva già discusso in passato.

