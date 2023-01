Ettore Messina: “Lasciate stare il mercato, discorso chiuso”

Ettore Messina ha parlato anche di mercato nella conferenza stampa successiva all’ennesima sconfitta in EuroLega, questa sera contro l’Asvel in casa. Il tecnico e presidente dell’Olimpia Milano, che solo una settimana fa smentiva l’avvicinamento a Kemba Walker, sembra addirittura aver chiuso a possibili nuovi arrivi.

“Lasciate stare il mercato, la questione è chiusa” ha detto Messina, parole raccolte da RealOlimpiaMilano. “Difficile capire perché in alcuni momenti della partita giochiamo con una certa tranquillità facendo buone cose, ma poi ci perdiamo in un bicchier d’acqua. Succede molto meno in Italia, forse perché non ci sono difese così fisiche come in EuroLega” ha spiegato il coach biancorosso.

Milano, con questo KO che è il quarto di fila, è scivolata nuovamente all’ultimo posto in EuroLega, 6-13 a pari dell’Alba Berlino (ma con scontri diretti a sfavore, 2-0 per i tedeschi).