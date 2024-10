Ettore Messina: “L’EuroLega ha perso una gigantesca chance 15 anni fa per diventare la Lega di sviluppo della NBA”

Ettore Messina ha vissuto sia il mondo dell’EuroLega che quello della NBA da molto vicino. È stato assistente di Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs nel 2011-12 e dal 2014 al 2019, tornando poi in Europa, dove aveva già vinto tutto, per assumere la carica di presidente ed head coach dell’Olimpia Milano. Chi meglio di lui, quindi, per parlare del rapporto tra NBA ed EuroLega, i due campionati di basket più belli e competitivi del mondo?

Messina si è pronunciato a riguardo durante un’intervista a Eurohoops ed ha parlato di “mancata chance” per l’EuroLega, 15 anni, per diventare la Lega di sviluppo della NBA, una sorta di G-League ante litteram. “Penso che abbiamo perso una gigantesca occasione 15 anni fa per diventare la Lega di sviluppo della NBA. Credo sia stato un errore nella visione del futuro. Se fossimo diventati, e non lo intendo in senso negativo, la G-League ovvero il campionato in cui si sviluppano i giocatori, oggi non saremmo in una situazione del genere, col mercato chiuso e in cui è molto difficile prendere giocatori nuovi. Il futuro dell’EuroLega è una preoccupazione perché è un campionato che sta invecchiando” ha dichiarato Messina.

Il legame tra la NBA e il basket FIBA è stato sottolineato dall’allenatore di Milano anche in un’altra risposta: “Per il futuro del basket, penso che la cosa più importante sia trovare una soluzione, un piano comune per FIBA ed NBA. Perché a volte quando Adam Silver parla di Europa, considerata la loro potenza economica e tecnica e ciò che stanno facendo in Africa, mi preoccupa. Vorrei avessimo qualcosa in comune per il futuro”.