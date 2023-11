Ettore Messina “l’ospite inaspettato”: il coach dell’EA7 Milano da Fiorello a Viva Rai2!

Come ogni mattina, anche questa mattina è andato in onda su Rai2 il programma condotto da Fiorello “Viva Rai2!” però quest’oggi c’era un ospite che noi appassionati di basket conosciamo benissimo: il presidente-allenatore dell’Olimpia EA7 Milano, Ettore Messina. QUI potete vedere l’intervento dal minuto 21.

Ospite inaspettato perché l’allenatore delle Scarpette Rosse si è messo dietro le transenne come qualsiasi “comune mortale” e ha fatto una sorpresa al presentatore italiano, che conosce da diversi anni. Fiorello ha presentato Ettore Messina come “Il più grande coach del basket italiano”, ricordando che ha vinto più di 30 titoli e che è stato per diversi anni il commissario tecnico della Nazionale di basket.

Da quanto abbiamo potuto capire, Fiorello non si aspettava di vedere Ettore insieme alla moglie Laura, semplicemente Messina ha fatto il fan della trasmissione e si è messo dietro le transenne a seguire live la puntata. Diciamo questo perché poi il conduttore del talk show mattutino non l’ha portato al suo tavolo ma gli ha dato un microfono e hanno parlato per qualche decina di secondo con Messina sempre dietro la transenna e Fiorello davanti a essa.

Si è trattato di un siparietto molto simpatico e alla domanda di Fiorello “come sta andando a Milano?”, il coach dei biancorossi ha risposto “nelle ultime partite meglio e adesso che sono venuto qui, anche meglio”.

