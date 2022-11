Ettore Messina preoccupato per Pangos, e su Brandon Davies…

La crisi dell’Olimpia Milano è proseguita ieri sera con il sesto KO consecutivo in EuroLega, commentato amaramente da Ettore Messina in conferenza stampa. Come se non bastasse, Milano ha perso anche Kevin Pangos per un infortunio al ginocchio la cui entità sarà da verificare. Messina si è comunque detto preoccupato per le condizioni del playmaker canadese, uno dei colpi di mercato estivi che però finora non ha reso:

Siamo molto preoccupati per l’infortunio di Pangos, al momento non riesce a piegare il ginocchio.

Ma parlando di acquisti che non stanno rispettando le aspettative, Brandon Davies contro il Fenerbahçe non ha messo piede in campo per scelta tecnica. Il centro americano, uno dei migliori lunghi delle ultime stagioni di EuroLega, sta segnando 8.9 punti di media in questa prima stagione all’Olimpia e nelle ultime 2 partite prima di questa aveva segnato un totale di 7 punti.

Messina ha spiegato brevemente la scelta di non farlo entrare contro il Fener: