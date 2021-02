Ettore Messina: “Sono fortunato ad allenare questi ragazzi”

Il capo allenatore dell’Armani Exchange Milano Ettore Messina è intervenuto ai microfoni di RaiSport dopo aver conquistato la vittoria nella finale delle Final Eight di Coppa Italia:

“Siamo molto contenti, una vittoria importante per il club. Pesaro ha giocato una bellissima coppa e oggi erano obiettivamente stanchi, per loro è stato un handicap pesante non aver avuto un giorno di riposo, ma noi ce lo siamo guadagnati arrivando primi nel girone di andata. I miei ragazzi meritano solo complimenti, sono maturi, hanno talento e sono fortunato ad essere qui ad allenarli. Noi dobbiamo ancora migliorare in tante piccole cose, ma la cosa che mi conforta di più è che c’è una presenza mentale anche nei momenti difficili come per esempio all’inizio della partita con Venezia”.

