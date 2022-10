Ettore Messina spiega i suoi rapporti con la Virtus Bologna e i suoi tifosi

Da quando Ettore Messina è diventato allenatore dell’Olimpia Milano, i suoi rapporti con la Virtus Bologna si sono deteriorati. La grande rivalità fra la due squadre e lo status di ex bianconero del coach hanno fatto sì che il clima si facesse non proprio disteso fra le due parti.

A livello politico con la Virtus abbiamo rapporti formali, a Bologna mi trovo benissimo quando torno mentre con i tifosi non ho un gran rapporto. Quando sono tornato dagli Stati Uniti ho avuto un’accoglienza affettuosa come sempre, poi però la gente ha iniziato a credere che sia stato io a far annullare il campionato sospeso per la pandemia. Si può credere a tutto per giustificare gli insulti: che io sia uno che ha artefatto i tornei o che non abbia accettato una proposta della Virtus. La verità è che non c’è mai stata un’offerta delle V Nere indirizzata al sottoscritto.