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Ettore Messina su NBA Europe: “Non è chiaro in cosa consista. Qualcuno parteciperà, altri si bruceranno avendoci provato”

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Ettore Messina doveva essere uno dei nomi di spicco del progetto NBA Europe, prima come possibile “appoggio” americano in Europa e poi come membro di uno dei due progetti romani, la BC Roma. Invece ad oggi il leggendario tecnico ex Virtus Bologna e Milano non ha alcun ruolo in NBA Europe e può quindi liberamente dare la propria visione sul futuro del basket europeo.

Ad oggi si hanno poche informazioni sulla nascita di NBA Europe, si sa solo che dovrebbe partire dal 2027: non si sa però con quali e quante squadre, né se ci sarà una partnership con EuroLega. “Il problema in questo momento è che non abbiamo chiaro in cosa cosisterà davvero questo modello. In tanti vogliono partecipare, tutte le squadre vogliono guadagnare tanti soldi, ma ora bisogna spendere tanto per potersi avvicinare. Come tutte le cose selettive, di altissimo livello, alla fine qualcuno riuscirà a partecipare e ne sarà felice, mentre altri si bruceranno un pochino avendoci provato senza successo” ha detto Messina intervistato a Spalato da Adnkronos, in occasione degli Youth Games.

È risaputo che il numero di partecipanti al progetto NBA sarà piuttosto ristretto e che probabilmente non tutte e due le nuove squadre di Roma, la BC Roma e la Maxima Roma, riusciranno a entrarvi. Già nei mesi scorsi Gianni Petrucci, presidente FIP, aveva espresso dubbi sul futuro del club capitolino che verrà lasciato fuori da NBA Europe, in quanto entrambi creati appositamente con questo scopo. Le parole di Messina non fanno che confermare questa possibilità, con buona pace del nostro basket.

Francesco Manzi
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