Ettore Messina sul calendario FITTISSIMO: “Infortuni aumentati ESPONENZIALMENTE!”

Ettore Messina, coach dell’Olimpia EA7 Milano, ha parlato a Basket Zone su DMAX e, tra i tanti argomenti, ha parlato anche del calendario:

“Questi ragazzi giocano 80-90 partite. Poi la maggior parte di loro va a giocare con le squadre nazionali in estate. Le Federazioni vogliono giustamente i loro spazi di calendario, i campionati nazionali vogliono i loro spazi, l’EuroLega vuole i suoi spazi. Se tutti vogliono il loro spazio, alla fine chi non ha più spazio sono i giocatori”, ha detto Messina. “Il numero di infortuni è aumentato in modo esponenziale. Aggiungo un altro aspetto. Questo è il primo anno, con l’eccezione dell’estate durante il COVID, in cui le squadre avranno l’opportunità di fare finalmente un po’ di preparazione per la stagione con tutti i giocatori, dato che le Olimpiadi finiranno a metà agosto”.

Sicuramente la situazione portata al tavolo da Ettore Messina è un problema vero perché i numeri dicono che veramente gli infortuni sono davvero aumentati e i giocatori spesso si sono lamentati di questa nuova organizzazione.

Stiamo a vedere come cosa succederà nei prossimi mesi, potrebbero cambiare un sacco di aspetti a brevissimo.

