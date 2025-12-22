Ettore Messina tornerà in panchina per allenare una squadra di NBA Europe?

Solo poche settimane fa Ettore Messina si è dimesso, non senza polemica verso l’ambiente, da allenatore dell’Olimpia Milano, ruolo che ricopriva dal 2019. Il leggendario coach italiano ha mantenuto un non meglio precisato ruolo di consulente all’interno della società biancorossa, ma è stato lontano dalla squadra per parecchio tempo, facendosi rivedere solo alla partita di settimana scorsa contro il Real Madrid, altro suo ex club.

La prossima avventura in panchina di Messina, 66 anni, potrebbe essere però dietro l’angolo: secondo Alessandro Maggi di Sportando, sarebbe infatti un nome caldo per allenare la prossima squadra di Roma nella neonata NBA Europe, probabilmente al via nel 2027. Il legame tra Messina e il mondo NBA è forte: è stato assistente sia ai Lakers che agli Spurs e nei giorni scorsi il tecnico siciliano è stato anche inserito nel primo gruppone di papabili per la prossima classe della Hall of Fame.

Il progetto NBA Europe sta accelerando sempre di più, proprio oggi Adam Silver ha definito “crescente” la fiducia dopo aver parlato con diversi stakeholders europei. Una franchigia a Roma sembra ormai cosa definita, anche se non si sa chi la fonderà e guiderà il progetto.