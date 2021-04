EuroBasket 2022, sorteggiati i gironi: Italia con Estonia, Grecia, Croazia, Ucraina e Gran Bretagna

Sorteggio tutto sommato benevolo per l’Italia in vista degli Europei di basket 2022. Gli Azzurri sono stati inseriti nel Girone C con Grecia, Croazia, Ucraina, Gran Bretagna ed Estonia, squadra che la FIP aveva scelto come partner.

La competizione si giocherà dal 1° al 18 Settembre 2022 e l’Italia giocherà in casa il girone, al Forum di Assago. Gli altri tre raggruppamenti avranno luogo a Colonia (Germania), Tblisi (Georgia) e Praga (Repubblica Ceca). La fase finale, invece, si giocherà alla Mercedes Benz Arena di Berlino.

The field for #EuroBasket 2022 is all set! ✔️ 📆 September 1-18, 2022#BringTheNoise and let’s hear it for your country! — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) April 29, 2021

Questa la composizione dei quattro gironi.

Gruppo A (Tblisi): Georgia, Turchia, Spagna, Russia, Belgio, Bulgaria.

Gruppo B (Colonia): Germania, Lituania, Francia, Slovenia, Ungheria, Bosnia Erzegovina.

Gruppo C: Italia, Estonia, Grecia, Croazia, Ucraina, Gran Bretagna.

Gruppo D (Praga): Repubblica Ceca, Polonia, Serbia, Finlandia, Israele, Paesi Bassi.

Foto: FIBA

