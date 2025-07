EuroBasket 2025, chi potrebbero essere i 12 di Pozzecco?

EuroBasket 2025 è alle porte, pronti i raduni delle nazionali – tra cui l’Italia di Pozzecco – che si sfideranno nella competizione in programma dal 27 Agosto al 14 Settembre.

L’Italbasket ha concluso finalmente per l’innesto preziosissimo di Donte DiVincenzo che darà senza ombra di dubbio un maggior appeal internazionale al roster. Proviamo a fare un punto della situazione per prevedere le scelte, ormai prossime all’annuncio, di coach Pozzecco.

Esterni

Pajola e Mannion faranno quasi certamente parte della spedizione di Limassol, anche se con il “Red Mamba” c’erano stati un po’ di screzi qualche estate fa. Entrambi in buona condizione fisica per quasi tutto l’anno, contribuiranno a portare la solita energia e freschezza al quintetto talvolta anche condividendo il back-court.

Donte DiVincenzo ci sarà e si propone come bocca di fuoco per portare imprevedibilità al perimetro. Impossibile vedere Casarin, improbabile Bortolani, tra Spissu e Spagnolo la scelta è complicata e Pozzecco è aperto a valutazioni in itinere. Per un discorso progettuale e futuristico, è leggermente avanti Spagnolo, ma Spissu nell’ultima stagione a Saragoza ha dimostrato di essere ancora a ottimi livelli (10 punti e 5 assist circa di media).

Ali

Ci sarà uno tra Tonut e Ricci della banda di Milano, non ci sarà invece John Petruccelli, la casella di naturalizzato sarà occupata da Donte; in ala piccola sicuramente Fontecchio e probabilmente Abass, pronto alla stagione EuroLega con Dubai che lo ha appena confermato. Saliou Niang può essere il jolly che Poz sceglierà come 12esimo. Gabriele Procida è un punto fermo, non in discussione la sua presenza tra i 12.

Lunghi

Sotto le plance ci sarà sicuramente Nicolò Melli, neo campione d’Europa con il Fenerbache, e Danilo Gallinari alla sua ultima esperienza di carriera con la nazionale. Per il terzo spot è corsa a due tra Momo Diouf e Leo Totè, con il centro delle VuNere in vantaggio.

Ecco i potenziali 12 che ci immaginiamo:

Play: Mannion, Spagnolo, Pajola

Guardie: DiVincenzo, Tonut, Niang

Ali: Fontecchio, Gallinari, Abass, Procida

Lunghi: Diouf, Melli

In attesa del “listone” di coach Gianmarco Pozzecco, stiamo a vedere se saranno davvero questi i 12 che giocheranno con l’Italia a EuroBasket 2025.