EuroBasket 2025: chi sono i giocatori nati negli USA che faranno la differenza?

Il conto alla rovescia è finito: EuroBasket 2025 prende il via il 27 agosto, con partite distribuite in quattro paesi ospitanti: Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia.
Se le stelle affermate come Giannis Antetokounmpo, Luka Dončić e Nikola Jokić cattureranno gran parte dei riflettori, c’è una storia parallela altrettanto affascinante: il ruolo dei giocatori nati negli Stati Uniti ma naturalizzati o di origine europea.
Alcuni hanno ottenuto la cittadinanza per meriti sportivi, altri vantano doppio passaporto o radici familiari. Tutti però condividono lo stesso obiettivo: brillare sul palcoscenico più prestigioso del basket europeo.
Tra questi non ci sarà però Donte DiVincenzo, anche se comunque l’Italbasket potrà comunque contare su un naturalizzato. Ecco i 12 giocatori americani da seguire a EuroBasket 2025.
Christian Anderson Jr. – Germania
- Nato ad Atlanta nel 2006, è cresciuto nel sistema giovanile tedesco.
- Palmarès: oro all’Europeo U18 (2024), argento Mondiale U19 (2025)
- Punti di forza: tiratore letale da tre punti, grande maturità
- Ruolo: nuova stella del backcourt tedesco
Xavier Castaneda – Bosnia ed Erzegovina
- Playmaker di Chicago, naturalizzato nel 2024. Ora gioca a Malaga.
- Qualificazioni: 11 punti e 5,5 assist di media
- Ruolo: cervello offensivo della Bosnia
Darral Willis – Cipro
- Pivot originario del Wisconsin, colonna della storica prima qualificazione di Cipro a EuroBasket.
- Qualificazioni: 14,8 punti e 9,2 rimbalzi
- Ruolo: forza fisica e protezione del ferro
Kamar Baldwin – Georgia
- Guardia esplosiva del Bayern Monaco, ex Trento.
- Qualificazioni: 22,5 punti, 6,5 rimbalzi, 5,5 assist
- Ruolo: motore offensivo della Georgia
Tyler Dorsey – Grecia
- Nato a Pasadena, con madre greca. Ex NBA, ora all’Olympiacos.
- Esperienza: Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks
- Ruolo: tiratore di striscia e scorer secondario accanto a Giannis
Darius Thompson – Italia
- Naturalizzato tramite matrimonio, sostituirà l’infortunato Donte DiVincenzo.
- EuroLega con Efes: 9,5 punti, 4,5 assist
- Ruolo: regista e leader del backcourt azzurro
Kyle Allman Jr. – Montenegro
- Guardia esplosiva, ex Besiktas, ora al Turk Telekom.
- Punti di forza: velocità, visione di gioco
- Ruolo: elemento chiave per il reparto esterni del Montenegro
Jordan Loyd – Polonia
- Veterano di Chicago, colonna offensiva con esperienze in EuroLega (AS Monaco).
- Eurolega 2024–25: 9 punti, 2,9 rimbalzi
- Ruolo: scorer affidabile della Polonia
- Travante Williams – Portogallo
- Alaskan warrior, amatissimo in Portogallo dal 2017.
- Qualificazioni: 13,8 punti, 3,2 rimbalzi
- Ruolo: leader difensivo e carismatico dei lusitani
Shane Larkin – Turchia
- Naturalizzato nel 2020, icona del basket turco con l’Anadolu Efes.
- EuroLega 2024–25: 11,7 punti, 4,5 assist
- Ruolo: superstar e guida tecnica della Turchia
Luka Garza – Bosnia ed Erzegovina
- Origini bosniache materne, attualmente in NBA.
- NBA 2024–25: 3,5 punti e 1,4 rimbalzi in 39 partite
- Ruolo: presenza offensiva nel pitturato
Sandro Mamukelashvili – Georgia
- Nato negli USA ma cresciuto a Tbilisi, oggi solido giocatore NBA.
- NBA 2024–25: 6,3 punti, 3,1 assist, 50% dal campo
- Ruolo: jolly versatile, complemento ideale di Baldwin in questo EuroBasket 2025.
