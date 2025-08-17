Darius Thompson Italia Italbasket EuroBasket 2025

EuroBasket 2025: chi sono i giocatori nati negli USA che faranno la differenza?

EuroBasket 2025 Home Nazionali
Alessandro SaracenoLascia un Commento su EuroBasket 2025: chi sono i giocatori nati negli USA che faranno la differenza?

Il conto alla rovescia è finito: EuroBasket 2025 prende il via il 27 agosto, con partite distribuite in quattro paesi ospitanti: Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia.

Se le stelle affermate come Giannis Antetokounmpo, Luka Dončić e Nikola Jokić cattureranno gran parte dei riflettori, c’è una storia parallela altrettanto affascinante: il ruolo dei giocatori nati negli Stati Uniti ma naturalizzati o di origine europea.

Alcuni hanno ottenuto la cittadinanza per meriti sportivi, altri vantano doppio passaporto o radici familiari. Tutti però condividono lo stesso obiettivo: brillare sul palcoscenico più prestigioso del basket europeo.

Tra questi non ci sarà però Donte DiVincenzo, anche se comunque l’Italbasket potrà comunque contare su un naturalizzato. Ecco i 12 giocatori americani da seguire a EuroBasket 2025.

Christian Anderson Jr. – Germania
  • Nato ad Atlanta nel 2006, è cresciuto nel sistema giovanile tedesco.
  • Palmarès: oro all’Europeo U18 (2024), argento Mondiale U19 (2025)
  • Punti di forza: tiratore letale da tre punti, grande maturità
  • Ruolo: nuova stella del backcourt tedesco
Xavier Castaneda – Bosnia ed Erzegovina
  • Playmaker di Chicago, naturalizzato nel 2024. Ora gioca a Malaga.
  • Qualificazioni: 11 punti e 5,5 assist di media
  • Ruolo: cervello offensivo della Bosnia
Darral Willis – Cipro
  • Pivot originario del Wisconsin, colonna della storica prima qualificazione di Cipro a EuroBasket.
  • Qualificazioni: 14,8 punti e 9,2 rimbalzi
  • Ruolo: forza fisica e protezione del ferro
Kamar Baldwin – Georgia
  • Guardia esplosiva del Bayern Monaco, ex Trento.
  • Qualificazioni: 22,5 punti, 6,5 rimbalzi, 5,5 assist
  • Ruolo: motore offensivo della Georgia
Tyler Dorsey – Grecia
  • Nato a Pasadena, con madre greca. Ex NBA, ora all’Olympiacos.
  • Esperienza: Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks
  • Ruolo: tiratore di striscia e scorer secondario accanto a Giannis
Darius Thompson – Italia
  • Naturalizzato tramite matrimonio, sostituirà l’infortunato Donte DiVincenzo.
  • EuroLega con Efes: 9,5 punti, 4,5 assist
  • Ruolo: regista e leader del backcourt azzurro
Kyle Allman Jr. – Montenegro
  • Guardia esplosiva, ex Besiktas, ora al Turk Telekom.
  • Punti di forza: velocità, visione di gioco
  • Ruolo: elemento chiave per il reparto esterni del Montenegro
Jordan Loyd – Polonia
  • Veterano di Chicago, colonna offensiva con esperienze in EuroLega (AS Monaco).
  • Eurolega 2024–25: 9 punti, 2,9 rimbalzi
  • Ruolo: scorer affidabile della Polonia
  • Travante Williams – Portogallo
  • Alaskan warrior, amatissimo in Portogallo dal 2017.
  • Qualificazioni: 13,8 punti, 3,2 rimbalzi
  • Ruolo: leader difensivo e carismatico dei lusitani
Shane Larkin – Turchia
  • Naturalizzato nel 2020, icona del basket turco con l’Anadolu Efes.
  • EuroLega 2024–25: 11,7 punti, 4,5 assist
  • Ruolo: superstar e guida tecnica della Turchia
Luka Garza – Bosnia ed Erzegovina
  • Origini bosniache materne, attualmente in NBA.
  • NBA 2024–25: 3,5 punti e 1,4 rimbalzi in 39 partite
  • Ruolo: presenza offensiva nel pitturato
Sandro Mamukelashvili – Georgia
  • Nato negli USA ma cresciuto a Tbilisi, oggi solido giocatore NBA.
  • NBA 2024–25: 6,3 punti, 3,1 assist, 50% dal campo
  • Ruolo: jolly versatile, complemento ideale di Baldwin in questo EuroBasket 2025.

Leggi anche: VIDEO: Giannis Antetokounmpo tira uno SCHIAFFO a Larentzakis

Alessandro Saraceno
Latest posts by Alessandro Saraceno (see all)

Related Posts

EuroBasket U16 Italia

EuroBasket U16: l’Italia chiude 4a tra gli applausi e il pass per il Mondiale U17 del 2026

Alessandro Saraceno
giannis antetokounmpo larentzakis

VIDEO: Giannis Antetokounmpo tira uno SCHIAFFO a Larentzakis

Alessandro Saraceno
Luka Doncic

Si è fatto male Luka Doncic: quali sono le notizie a caldo?

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.