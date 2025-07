Eurobasket 2025, Francia DECIMATA: mancherà anche Lessort

Continuano ad arrivare brutte notizie per la Francia in vista degli Europei di basket del 2025.

Les Blues dovranno fare a meno anche di Mathias Lessort. Il lungo del Panathinaikos aveva subito un grave infortunio a Dicembre 2024, era rientrato per le Final Four di EuroLega ma si è dovuto nuovamente fermare. I medici della nazionale francese e del team greco lo hanno monitorato in queste settimane e hanno ritenuto opportuno fargli saltare gli Europei per poter recuperare pienamente per la prossima stagione.

Un forfait che complica ulteriormente i piani del nuovo allenatore Frédéric Fauthoux. Nella sua prima esperienza sulla panchina transalpina dovrà rinunciare anche a Victor Wembanyama, Rudy Gobert ed Evan Fournier. Nicolas Batum e Moustapha Fall non sono stati inseriti nella long list di 18 giocatori diramata qualche giorno fa. Dell’elenco faceva parte Lessort, sostituito adesso da Yoan Makoundou, classe 2000 in forza al Turk Telekom Ankara.

Sotto canestro i francesi potranno scegliere fra Mam Jaiteh, Vincent Poirier, Alex Sarr, Guershon Yabusele, Moussa Diabate, Jaylen Hoard e lo stesso Makoundou.

Questi i 18 francesi che si giocheranno i 12 posti per l’Europeo.