Eurobasket 2025, i premi individuali: Dennis Schroder MVP

Al termine della finale che ha incoronato la Germania come Campione d’Europa, FIBA Europe ha assegnato anche i premi individuali.
Dennis Schroder nominato MVP del torneo, insieme a lui nel miglior quintetto del torneo ci sono Luka Doncic, Franz Wagner, Alperen Sengun e Giannis Antetokounmpo.
Il premio di miglior giocatore della finale, invece, è andato a Isaac Bonga.
Roberto Caporilli
