EuroBasket 2025: i pronostici delle leggende FIBA, Serbia favorita ma c’è fiducia per l’Italia

Manca sempre meno all’inizio di EuroBasket 2025 e cresce l’attesa per il torneo che incoronerà la nuova regina del basket europeo. A dare ulteriore pepe alla vigilia sono arrivate le previsioni di alcune ex stelle del basket FIBA e personaggi influenti del movimento, che hanno svelato le loro personali griglie di partenza.

Il quadro che emerge è chiaro: la Serbia di Nikola Jokic è la grande favorita, ma non manca chi vede l’Italbasket finalmente sul podio, con un ritorno a una medaglia europea dopo oltre vent’anni.

Divac e Bourousis credono nell’Italia: “Bronzo agli Azzurri”

Tra i votanti spiccano due nomi illustri che hanno dato fiducia all’Italia:

Vlade Divac, leggenda NBA e simbolo del basket serbo, ha indicato gli Azzurri al terzo posto, dietro a Serbia e Germania.

Ioannis Bourousis, ex stella dell’Olimpia Milano e bandiera della Grecia, ha a sua volta messo l’Italia sul gradino più basso del podio, dietro Serbia e Grecia.

Se questo pronostico si avverasse, per la Nazionale di Gianmarco Pozzecco significherebbe conquistare la prima medaglia dal 2004, anno dell’argento olimpico di Atene.

Serbia favorita con Jokic, la Germania di Nowitzki sogna

La maggior parte degli ex campioni non ha dubbi: la Serbia con Nikola Jokic, MVP NBA e autentico dominatore sui parquet, è la squadra da battere. Il fenomeno dei Denver Nuggets è stato indicato come MVP del torneo dalla stragrande maggioranza dei votanti.

C’è però chi punta sulla Germania campione del mondo in carica: Dirk Nowitzki, leggenda dei Dallas Mavericks e del basket europeo, ha messo i tedeschi al primo posto, con Dennis Schröder indicato come MVP.

Grecia, Francia e Spagna: le altre candidate al podio

Oltre a Serbia e Germania, nelle previsioni ricorrono con insistenza:

la Grecia, che in caso di rientro di Giannis Antetokounmpo sarebbe un’avversaria temibilissima;

la Francia, ricca di talento con Victor Wembanyama e Zaccharie Risacher pronti a brillare;

la Spagna, sempre solida e capace di sorprendere nei grandi tornei;

la Slovenia di Luka Doncic, che alcuni votanti hanno comunque inserito tra le prime tre.

I pronostici completi delle leggende FIBA

Ecco come hanno votato ex giocatori e personaggi legati al mondo FIBA:

Deniz Aksoy: 1ª Turchia – 2ª Serbia – 3ª Grecia – MVP Sengun

Ioannis Bourousis: 1ª Serbia – 2ª Grecia – 3ª Italia – MVP Jokic

Vlade Divac: 1ª Serbia – 2ª Germania – 3ª Italia – MVP Jokic

Goran Dragic: 1ª Serbia – 2ª Germania – 3ª Grecia – MVP Jokic

Rudy Fernandez: 1ª Serbia – 2ª Germania – 3ª Spagna – MVP Jokic

Panagiotis Giannakis: 1ª Serbia – 2ª Germania – 3ª Grecia – MVP Antetokounmpo

Mike James: 1ª Serbia – 2ª Francia – 3ª Grecia – MVP Jokic

Mindaugas Kuzminskas: 1ª Serbia – 2ª Francia – 3ª Grecia – MVP Jokic

Emma Meesseman: 1ª Serbia – 2ª Germania – 3ª Francia – MVP Jokic

Balkan Dad (Milos Nedeljkov): 1ª Serbia – 2ª Grecia – 3ª Slovenia – MVP Jokic

Dirk Nowitzki: 1ª Germania – 2ª Serbia – 3ª Francia – MVP Schroder

Damian Quintero: 1ª Francia – 2ª Spagna – 3ª Slovenia – MVP Doncic

Omar Sy: 1ª Serbia – 2ª Germania – 3ª Grecia – MVP Jokic

Tomasz Tomanek: 1ª Polonia – 2ª Grecia – 3ª Slovenia – MVP Doncic

Kostas Tsartsaris: 1ª Francia – 2ª Serbia – 3ª Spagna – MVP Risacher

L’Italia sogna la medaglia a EuroBasket 2025

L’Italbasket arriva al torneo dopo test di preparazione altalenanti, ma con diversi giovani in crescita e con Simone Fontecchio pronto a guidare il gruppo. Il fatto che due icone come Divac e Bourousis abbiano inserito gli Azzurri sul podio è un segnale importante: l’Italia può davvero sognare in grande.

Con il lavoro di coach Pozzecco e l’energia di un gruppo unito, EuroBasket 2025 potrebbe segnare la rinascita della Nazionale italiana, con il ritorno a una medaglia che manca ormai da oltre vent’anni.