Eurobasket 2025, i roster di tutte le squadre

Le varie Nazionali che partecipano agli Europei di basket 2025 stanno annunciando i roster con cui si contenderanno la vittoria. La gran parte delle squadre hanno ufficializzato i propri giocatori, rimangono solamente piccoli dubbi. Fra le rose non ancora ufficiali c’è quella dell’Italia che al momento ha ancora un ballottaggio da sciogliere.
Ecco tutti i roster, così come riportato da FIBA Europe.
Belgium
Final roster: Ismael Bako, Mamadou Guisse, Manu Lecomte, Siebe Ledegen, Joppe Mennes, Jean-Marc Mwema, Loic Schwartz, Godwin Tshimanga, Kevin Tumba, Niels Van Den Eynde, Andy Van Vliet, Hans Vanwijn (Announcement)
Bosnia and Herzegovina
Final roster: Amar Alibegovic, Edin Atic, Jusuf Nurkic, Miralem Halilovic, Ajdin Penava, Aleksandar Lazic, Adin Vrabac, Adnan Arslanagic, Kenan Kamenjas, Tarik Hrelja, John Roberson, Amar Begic (Announcement)
Cyprus
Preliminary squad: Antreas Christodoulou, Ioannis Giannaras, Charis Giannaras, Aeneas Jung, Zayd Muosa, Stefanos Iliadis, Viktor Ieronymidis, Michalis Koumis, Christos Loizides, Simon Michail, Ioannis Pasiali, Konstantinos Simitzis, Nikos Stylianou, Stefanos Tigkas, Filippos Tigkas, Giorgos Tretiakov, Darral Willis (Announcement)
Czechia
Final roster: Richard Balint, Jaromir Bohacik, Vojtech Hruban, Adam Kejval, Vit Krejci, Martin Kriz, Petr Krivanek, Tomas Kyzlink, Martin Peterka, Ondrej Sehnal, Martin Svoboda, Jak Zidek (Announcement)
Estonia
Final roster: Henri Drell, Kregor Hermet, Janari Joesaar, Mikk Jurkatamm, Artur Konontsuk, Kristian Kullamae, Sander Raieste, Joonas Riismaa, Mart Rosenthal, Matthias Tass, Kaspar Treier, Siim-Sander Vene (Announcement)
Finland
Final roster: Jacob Grandison, Andre Gustavson, Mikael Jantunen, Miro Little, Alexander Madsen, Lauri Markkanen, Edon Maxhuni, Miikka Muurinen, Olivier Nkamhoua, Sasu Salin, Ilari Seppala, Elias Valtonen (Announcement)
France
Final roster: Isaia Cordinier, Bilal Coulibaly, Sylvain Francisco, Nadir Hifi, Jaylen Hoard, Mouhammadou Jaiteh, Timothe Luwawu-Cabarrot, Theo Maledon, Elie Okobo, Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Guerschon Yabusele (Announcement)
Georgia
Preliminary squad: Rati Andronikashvili, Kamar Baldwin, Giorgi Ochkhikidze, Duda Sanadze, Kakha Jincharadze, Aleksandre Pevadze, Beka Burjanadze, Toko Shengelia, Giorgi Korsantia, Goga Bitadze, Giorgi Shermadini, Ilia Londaridze, Sandro Mamukelashvili (Announcement)
Germany
Final roster: Isaac Bonga, Oscar Da Silva, Tristan Da Silva, Justus Hollatz, Leon Kratzer, Maodo Lo, Andreas Obst, Dennis Schroder, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Franz Wagner (Announcement)
Great Britain
Final roster: Amin Adamu, Dan Akin, Jubrile Belo, Myles Hesson, Luke Nelson, Gabe Olaseni, Tarik Phillip, Josh Ward-Hibbert, Jelani Watson-Gayle, Pat Whelan, Carl Wheatle, Akwasi Yeboah (Announcement)
Greece
Final roster: Giannis Antetokounmpo, Kostas Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Tyler Dorsey, Panagiotis Kalaitzakis, Dimitrios Katsivelis, Giannoulis Larentzakis, Dinos Mitoglou, Kostas Papanikolaou, Alexandros Samodurov, Kostas Sloukas, Vasileios Toliopoulos (Announcement)
Iceland
Final roster: Almar Atlason, Elvar Fridriksson, Hilmar Henningsson, Jon Axel Gudmundsson, Kari Jonsson, Kristinn Palsson, Martin Hermansson, Orri Gunnarsson, Styrmir Thrastarson, Sigtryggur Bjornsson, Tryggvi Hlinason, Aegir Steinarsson (Announcement)
Israel
Final roster: Deni Avdija, Tomer Ginat, Yam Madar, Guy Palatin, Bar Timor, Itay Segev, Ethan Burg, Khadeen Carrington, Nimrod Levi, Yovel Zoosman, Rafi Menco, Roman Sorkin (Announcement)
Italy
Preliminary squad: Marco Spissu, Danilo Gallinari, Nicolo Melli, Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Saliou Niang, Momo Diouf, Riccardo Rossato, Nicola Akele, Alessandro Pajola, Darius Thompson (Announcement)
Latvia
Final roster: Davis Bertans, Dairis Bertans, Klavs Cavars, Andrejs Grazulis, Arturs Kurucs, Rihards Lomazs, Mareks Mejeris, Kristaps Porzingis, Rolands Smits, Marcis Steinbergs, Arturs Zagars, Kristers Zoriks (Announcement)
Lithuania
Final roster: Laurynas Birutis, Marek Blazevic, Rokas Giedraitis, Rokas Jokubaitis, Margiris Normantas, Gytis Radzevicius, Ignas Sargiunas, Tadas Sedekerskis, Deividas Sirvydis, Azuolas Tubelis, Jonas Valanciunas, Arnas Velicka (Announcement)
Montenegro
Final roster: Kyle Allman, Igor Drobnjak, Vladimir Mihailovic, Balsa Zivanovic, Zoran Vuceljic, Dordije Jovanovic, Andrija Slavkovic, Emir Hadzibegovic, Bojan Tomasevic, Marko Simonovic, Zoran Nikolic, Nikola Vucevic (Announcement)
Poland
Final roster: Aleksander Balcerowski, Aleksander Dziewa, Tomasz Gielo, Kamil Laczynski, Jordan Loyd, Michal Michalak, Dominik Olejniczak, Andrzej Pluta, Mateusz Ponitka, Michal Sokolowski, Szymon Zapala, Przemyslaw Zolnierewicz (Announcement)
Portugal
Final roster: Francisco Amarante, Diogo Brito, Diogo Gameiro, Miguel Queiroz, Neemias Queta, Daniel Relvao, Candido Sa, Nuno Sa, Rafael Lisboa, Diogo Ventura, Vladyslav Voytso, Travante Williams (Announcement)
Serbia
Final roster: Aleksa Avramovic, Bogdan Bogdanovic, Ognjen Dobric, Marko Guduric, Nikola Jokic, Nikola Jovic, Stefan Jovic, Vanja Marinkovic, Vasilije Micic, Nikola Milutinov, Filip Petrusev, Tristan Vukcevic (Announcement)
Slovenia
Final roster: Luka Doncic, Gregor Hrovat, Robert Jurkovic, Martin Krampelj, Edo Muric, Aleksej Nikolic, Alen Omic, Mark Padjen, Klemen Prepelic, Rok Radovic, Leon Stergar, Luka Scuka (Announcement)
Spain
Final roster: Santi Aldama, Dario Brizuela, Juancho Hernangomez, Willy Hernangomez, Sergio De Larrea, Xabi Lopez-Arostegui, Joel Parra, Jaime Pradilla, Josep Puerto, Mario Saint-Supery, Yankuba Sima, Santi Yusta (Announcement)
Sweden
Final roster: Denzel Andersson, Simon Birgander, Tobias Borg, Wilhelm Falk, Viktor Gaddefors, Ludvig Hakanson, Pelle Larsson, Mattias Markusson, Barra Njie, Melwin Pantzar, Adam Ramstedt, Nicholas Spires (Announcement)
Türkiye
Final roster: Onuralp Bitim, Adem Bona, Sehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Shane Larkin, Cedi Osman, Ercan Osmani, Sertac Sanli, Alperen Sengun, Kenan Sipahi, Erkan Yilmaz, Omer Yurtseven (Announcement)
