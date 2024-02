Eurobasket 2025, il Power Ranking della FIBA: Italia davanti alla Germania ma fuori dalla Top Three

La FIBA ha pubblicato il Power Ranking relativo alle Qualificazioni agli Europei del 2025, in partenza nei prossimi giorni.

Una griglia che tiene conto dei roster che le varie nazionali avranno a disposizione in questa finestra. Per questo motivo la Germania, che avrà solamente due dei Campioni del Mondo di qualche mese fa nella sua rosa, finisce al settimo posto. Proprio dietro all’Italia, messa in sesta posizione. Davanti a tutti la Francia, poi Serbia, Spagna, Grecia e Lituania. A chiudere la Top Ten ci sono Lettonia, Repubblica Ceca e Slovenia.

La squadra meno attrezzata sulla carta? Cipro che sarà comunque agli Europei come Paese ospitante.

Foto: FIBA