Eurobasket 2025, la “nazionale degli assenti” fa paura

Roberto CaporilliLascia un Commento su Eurobasket 2025, la “nazionale degli assenti” fa paura

Come in ogni competizione FIBA, anche ad Eurobasket 2025 ci sarà una lunga lista di assenti illustri.

Abbiamo provato a schierarli in un ipotetico roster che potrebbe benissimo ambire alla vittoria finale o quanto meno alla medaglia. A guidarlo Victor Wembanyama ma oltre a lui mancheranno anche altri top player, primo fra tutti Sabonis per arrivare all’azzurro DiVincenzo.

Questo il nostro roster.

  • PM: Brown 🇪🇸, Nunez 🇪🇸
  • G: DiVincenzo 🇮🇹, Fournier 🇫🇷
  • AP: Sochan 🇵🇱, Musa 🇧🇦
  • AG: M. Wagner 🇩🇪, Cancar 🇸🇮, Mirotic 🇪🇸
  • C: Wembanyama 🇫🇷, Sabonis 🇱🇹, Gobert 🇫🇷

Anche da questa lista restano comunque fuori giocatori di indubbio valore come il tedesco neo campione NBA Hartenstein, lo sloveno Nebo (il cui forfait continua a essere un caso) o i francesi Lessort e Batum.

Roberto Caporilli
