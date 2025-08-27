Eurobasket 2025, la “nazionale degli assenti” fa paura

Come in ogni competizione FIBA, anche ad Eurobasket 2025 ci sarà una lunga lista di assenti illustri.
Abbiamo provato a schierarli in un ipotetico roster che potrebbe benissimo ambire alla vittoria finale o quanto meno alla medaglia. A guidarlo Victor Wembanyama ma oltre a lui mancheranno anche altri top player, primo fra tutti Sabonis per arrivare all’azzurro DiVincenzo.
Questo il nostro roster.
- PM: Brown 🇪🇸, Nunez 🇪🇸
- G: DiVincenzo 🇮🇹, Fournier 🇫🇷
- AP: Sochan 🇵🇱, Musa 🇧🇦
- AG: M. Wagner 🇩🇪, Cancar 🇸🇮, Mirotic 🇪🇸
- C: Wembanyama 🇫🇷, Sabonis 🇱🇹, Gobert 🇫🇷
Anche da questa lista restano comunque fuori giocatori di indubbio valore come il tedesco neo campione NBA Hartenstein, lo sloveno Nebo (il cui forfait continua a essere un caso) o i francesi Lessort e Batum.
