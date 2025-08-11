EuroBasket 2025: la Polonia perde Sochan per un infortunio al polpaccio

La Polonia dovrà fare a meno di Jeremy Sochan per il prossimo EuroBasket 2025, in programma dal 27 agosto al 14 settembre. La Federazione Polacca di Pallacanestro ha annunciato domenica che l’ala dei San Antonio Spurs non potrà scendere in campo a causa di un infortunio al polpaccio.

Il 22enne talento NBA, uno dei giocatori più rappresentativi del roster polacco, era considerato un elemento fondamentale per le ambizioni della squadra. Nonostante la sua assenza, la Polonia può ancora puntare alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta, con il vantaggio di giocare in casa il Gruppo D a Katowice. Qui affronterà avversarie di alto livello come Francia, Slovenia, Israele, Belgio e Islanda, con quattro posti disponibili per gli ottavi di finale.

Discomfort al polpaccio e stop precauzionale

Sochan aveva avvertito un fastidio al polpaccio durante un allenamento all’inizio della settimana. Gli esami hanno confermato che l’infortunio non comprometterà la sua prossima stagione NBA con gli Spurs, ma richiederà un periodo di riposo e riabilitazione, escludendo la possibilità di prender parte al torneo continentale.

“Siamo molto dispiaciuti che l’estate di Jeremy con la nazionale finisca così presto”, ha dichiarato il direttore della Nazionale Lukasz Koszarek. “È un membro prezioso della nostra squadra e ha un grande legame con il gruppo”.

L’assenza di Sochan e le prospettive della Polonia

L’assenza di Jeremy Sochan costringerà coach Igor Milicic a ridisegnare la rotazione, puntando su altri protagonisti per mantenere viva la speranza di un risultato storico davanti al pubblico di casa. La sua energia difensiva, la versatilità e la capacità di incidere in attacco erano elementi centrali nella strategia della squadra.

L’EuroBasket 2025 sarà quindi una sfida ancora più impegnativa per la Polonia, che cercherà di trasformare la delusione per la perdita di uno dei suoi leader in motivazione per sorprendere le big europee.