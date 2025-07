EuroBasket 2025, le scelte di Pozzecco e l’analisi delle avversarie nel girone C.

Eurobasket 2025 è alle porte, pronti i raduni delle nazionali che si sfideranno nella competizione in programma dal 27 Agosto al 14 Settembre.

L’Italbasket ha concluso finalmente per l’innesto preziosissimo di Donte Di Vincenzo che darà senza ombra di dubbio un maggior appeal internazionale al roster. Proviamo a fare un punto della situazione per prevedere le scelte, ormai prossime all’annuncio, di coach Pozzecco.

Pajola e Mannion saranno certamente parte della spedizione di Limassol. Entrambi in buona condizione fisica per quasi tutto l’anno, contribuiranno a portare la solita energia e freschezza al quintetto talvolta anche condividendo il back-court. Donte Di Vincenzo ci sarà e si propone come bocca di fuoco per portare imprevedibilità al perimetro. Impossibile vedere Casarin, improbabile Bortolani, tra Spissu e Spagnolo la scelta è complicata e Pozzecco è aperto a valutazioni in itinere. Per un discorso progettuale e futuristico, è leggermente avanti Spagnolo, ma Spissu nell’ultima stagione a Saragoza ha dimostrato di stare ancora a ottimi livelli (10 punti e 5 assist circa di media). Ci sarà Tonut, probabilmente anche John Petruccelli; in ala piccola sicuramente Fontecchio e probabilmente Abass, pronto alla stagione Eurolega con Dubai che lo ha appena confermato. Saliou Niang ha pochissime speranze, per portarlo bisognerebbe lasciare a casa un giocatore ad oggi più pronto.

Gabriele Procida è un punto fermo, non in discussione la sua presenza tra i 12.

Sotto le plance ci sarà sicuramente Melli, neo campione d’Europa con Fenerbache, e Danilo Gallinari alla sua ultima esperienza di carriera con la nazionale. Per il terzo spot è corsa a due tra Momo Diouf e Leo Totè: il centro delle VuNere è in vantaggio.

Play: Mannion, Spagnolo, Pajola

Guardie: Di Vincenzo, Tonut, Petruccelli

Ali: Abass, Procida, Gallinari, Fontecchio

Centri: Diouf, Melli.

L’Italbasket disputerà il torneo amichevole in Trentino il 2 e 3 Agosto con Islanda, Polonia e Senegal; affronterà poi il 9 Agosto la Lettonia a Trieste e il 14 l’Argentina a Bologna. Importantissimo test l’Acropolis Tournament ad Atene il 21 e 22 Agosto (contro Lettonia e Grecia), prima dell’esordio a EuroBasket il 28 Agosto a Limassol (Cipro) contro la stessa Grecia. Questo il calendario della fase a gironi degli azzurri:

Italia vs Grecia (LIMASSOL) – 28 Agosto ore 20.30

Italia vs Georgia (LIMASSOL) – 30 Agosto ore 14.00

Italia vs Bosnia (LIMASSOL) – 31 Agosto ore 20.30

Italia vs Spagna (LIMASSOL) – 2 Settembre ore 20.30

Italia vs Cipro (LIMASSOL) – 4 Agosto ore 17.15

Sorteggio non nefasto, poteva sicuramente andare peggio.

Grecia, Antetokounmpo vuole esserci, ma ad una condizione.

La Grecia è una squadra ricchissima di esperienza e quasi sicuramente porterà Giannis Antetokounmpo (che ha dichiarato la volontà forte di esserci, ma condizioni fisiche impeccabili permettendo); the last dance, probabilmente, per i due super-campioni Papanikolau e Sloukas, pronti a garantire una solida spina dorsale al roster di Spanoulis. Il coach ex Olympiakos è chiamato a una scelta molto delicata tra Calathes e Walkup, probabile però che opti per il secondo. Moraitis, Larentzakis e Toliopoulos porteranno energia sul parquet, mentre lo scorer atteso è Tyler Dorsey; Papagiannis e Mitoglu dovrebbero esserci. Dunque, un roster a cui forse manca qualcosa nello spot della guardia, tenendo conto dell’abbondanza di playmaker a disposizione e del solo Dorsey come realizzatore puro. Con Antetokoumpo in quintetto, tuttavia, il problema è molto relativo: il gioco confluirà tutto sulla stella della NBA.

Spagna, diversi prospetti promettenti

Scariolo alla sua ultima esperienza con la nazionale spagnola vorrà lasciare un bel ricordo. La stella è Lorenzo Brown, neo giocatore dell’EA7 Milano e già riferimento delle furie rosse da un paio di anni. Entrambi i fratelli Hernangomez ci saranno, così come gli ormai esperti Lopez-Arostegui, Brizuela e Abalde. Pre-convocati e quasi sicuramente confermati nei 12 anche Pradilla, Puerto, Parra e Santi Aldama; le altre scelte verranno operate al termine del ritiro. La Spagna ha una buonissima qualità e la giusta dose di esperienza, ma è certamente lontana dal livello toccato negli anni d’oro di Rubio, Marc e Pau Gasol, Llull e Fernandez. Avversario certamente alla portata degli azzurri.

Cipro, nulle le possibilità di qualificazione agli ottavi

Cipro sarà probabilmente la squadra cuscinetto del girone. Il roster è composto perlopiù da giocatori dell’AEK Larnaca, la principale squadra cipriota, e non presenta nomi particolarmente temibili. Darral Willis è l’unico player leggermente più referenziato, centro dell’Aris (A1 greca).

Bosnia, tre centri di gran livello, ma poche rotazioni in back-court.

Occhio, anche più di uno, alla Bosnia. Tre centri di assoluto livello, di cui due saranno fissi in quintetto: Jusuf Nurkic, la stella NBA degli Utah Jazz, che potrà giocare anche insieme a Kamenjas, centro classe 2000 del Buducnost e oggetto di desiderio di diversi club di LBA, passando per Luka Garza, role player a Minnesota ma alle spalle si porta due anni da 36.7 e 30.3 punti di media in G-League; le due guardie sono Xavier Castaneda (quest’anno a JL Bourg) e l’ex madrileno Dzanan Musa, neo acquisto di Dubai in Eurolega. In ala grande Amar Alibegovic di Trapani, in ala piccola Alexsander Lazic (A1 serba). Dalla panchina Atic (Rio Breogan) e Halilovic (quest’anno a Sassari) sono i due giocatori più spendibili in rotazione. La Bosnia è una squadra non equilibratissima, concentra la maggior parte del talento sotto le plance e fatica contro squadre dinamiche e veloci. Tuttavia, i bosniaci hanno un enorme senso patriottico e in queste occasioni scendono sul parquet con motivazioni in più. Da non sottovalutare.

Georgia, qualità altissima sotto le plance.

La Georgia è un altra squadra molto velenosa. Come la Bosnia, accoglie in roster centri di gran caratura come Sandro Mamukelashvili (in piena rotazione ai San Antonio Spurs), Goga Bitadze (Orlando Magic); nello spot di ala grande Toko Shangelia e Duda Sanadze. In back-court c’è il veterano europeo Joe Thomasson, accostato a Venezia quest’estate e reduce da una buonissima stagione a Gran Canaria. Roster, del resto, poco profondo.

Per qualificarsi agli ottavi di finale occorre rientrare nelle prime quattro del girone. L’Italia può vincere il girone, non ci sono squadre nettamente favorite ma bisogna affrontare ogni match con la giusta attenzione. Il posizionamento conta moltissimo per scongiurare complicati accoppiamenti sin dal primo match ad eliminazione diretta.

Pronostico: