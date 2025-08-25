Eurobasket 2025, l’ultimo power ranking: l’Italia perde posizioni

La FIBA ha rilasciato l’ultimo power ranking in vista degli Europei 2025.

Non cambia nulla sul podio con Serbia, Germania e Francia sempre accreditate per i primi tre posti. L’arrivo di Giannis Antetokounmpo lancia la Grecia che guadagna ben quattro posizioni e balza in quarta posizione, scavalcando la Lituania. Sale anche la Turchia che ha vinto le ultime tre amichevoli prima dell’Europeo.

In settima piazza la Lettonia che perde due posizioni in virtù di una difesa non troppo solida nelle ultime uscite. L‘Italia è ottava, anche gli Azzurri perdono due posti in griglia dopo le sconfitte nel torneo dell’Acropoli. In ogni caso il bilancio italiano resta positivo, considerato che la FIBA ci aveva esclusi dalla Top Ten nella prima versione del power ranking. I giornalisti della Federazione Internazionale parlano di Simone Fontecchio come potenziale candidato alla palma di MVP ma non fanno cenno all’arrivo di Danilo Gallinari che non ha disputato nessuna amichevo.e

Da quello definitivo resta fuori la Slovenia, dato che al nono posto si piazzano Finlandia (stabile rispetto alla versione precedente) e Spagna che rientra fra le prime dieci.

[Foto: FIBA]