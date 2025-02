EuroBasket 2025, tutte le 24 squadre qualificate al torneo

Si sono concluderanno domani sera le qualificazioni ad EuroBasket 2025, torneo che prenderà il via il 27 agosto e che si disputerà tra Cipro, Lettonia, Finlandia e Polonia. Sono però state già definite aritmeticamente stasera tutte le 24 squadre partecipanti alla rassegna europea, che saranno poi divise in gironi durante il sorteggio di Riga del prossimo 27 marzo.

Cipro, Lettonia, Finlandia e Polonia erano le prime squadre qualificate in qualità di Paesi ospitanti (anche se ad esempio Cipro ha perso tutte le partite di qualificazione). Ci sono poi le big: Serbia, Spagna, Lituania, Francia e Germania, anche se più di una ha rischiato di rimanere fuori a causa delle numerose assenze durante le finestre di qualificazione. C’è l’Italia, che ha conquistato il pass con 3 partite di anticipo nonostante la sconfitta di stasera contro l’Ungheria. E proprio dal girone degli Azzurri è arrivata l’ultima qualificata: l’Islanda, che ha fatto fuori l’Ungheria nonostante il già citato successo sull’Italia.

Chiudono la lista Turchia, Slovenia, Israele, Belgio, Portogallo, Estonia, Georgia, Grecia, Bosnia ed Erzegovina, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Montenegro e Svezia. Fuori la Croazia, eliminata nel girone di Francia, Bosnia e Cipro. Eliminata anche la Bulgaria di un brillante Sasha Vezenkov, fermato però dal suo Olympiacos che non gli ha permesso di scendere in campo per la partita da dentro-fuori di questa sera contro la Germania.

Questa la lista completa delle squadre qualificate:

GROUP QUALIFIED OUT OF CONTENTION A Israel, Slovenia, Portugal Ukraine B Italy, Türkiye, Iceland Hungary C Latvia (hosts), Spain, Belgium Slovakia D Germany, Montenegro, Sweden Bulgaria E Bosnia and Herzegovina, France, Cyprus (hosts) Croatia F Czechia, Great Britain, Greece Netherlands G Finland (hosts), Serbia, Georgia Denmark H Poland (hosts), Lithuania, Estonia North Macedonia

Foto: FIBA