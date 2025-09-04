Fontecchio Italia Bosnia Erzegovina italbasket

Eurobasket 2025, tutti gli accoppiamenti degli ottavi

Roberto Caporilli

L’ultima giornata dei gironi ha definito le 16 squadre che si giocheranno la vittoria a Eurobasket 2025 nella fase finale di Riga. Ecco tutti gli accoppiamenti e le posizioni finali nei gironi.

Lituania (2°B) – Lettonia (3°A)
Grecia (1°C) – Israele (4°D)

Turchia (1°A) – Svezia (4°B)
Polonia (2°D) – Bosnia (3°C)

Germania (1°B) – Portogallo (4°A)
Italia (2°C) – Slovenia (3°D)

Serbia (2°A) – Finlandia (3°B)
Francia (1°D) – Georgia (4°C)

Le squadre provenienti dai Gironi A e B scenderanno in campo sabato, le altre (fra cui l’Italbasket) domenica.

 

[Foto: FIBA]

Roberto Caporilli
