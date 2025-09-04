Eurobasket 2025, tutti gli accoppiamenti degli ottavi

L’ultima giornata dei gironi ha definito le 16 squadre che si giocheranno la vittoria a Eurobasket 2025 nella fase finale di Riga. Ecco tutti gli accoppiamenti e le posizioni finali nei gironi.
Lituania (2°B) – Lettonia (3°A)
Grecia (1°C) – Israele (4°D)
Turchia (1°A) – Svezia (4°B)
Polonia (2°D) – Bosnia (3°C)
Germania (1°B) – Portogallo (4°A)
Italia (2°C) – Slovenia (3°D)
Serbia (2°A) – Finlandia (3°B)
Francia (1°D) – Georgia (4°C)
Le squadre provenienti dai Gironi A e B scenderanno in campo sabato, le altre (fra cui l’Italbasket) domenica.
[Foto: FIBA]
