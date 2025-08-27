Eurobasket, il Portogallo fa la storia con un Queta dominante

Vittoria storica per il Portogallo che ha battuto la Repubblica Ceca 50-62 nella prima gara del Girone A degli Europei.
I lusitani, alla quarta partecipazione al torneo nella loro storia, non vincevano un match della fase finale di Eurobasket dal 2007. L’impresa porta nettamente la firma di Neemias Queta, autore di una prova dominante: 23 punti, 18 rimbalzi, 4 stoppate per un 39 di valutazione. A dar manforte al centro dei Boston Celtics c’è stato Lisboa con 15 punti, tre triple e tanto fosforo.
Repubblica Ceca in evidente difficoltà a livello offensivo senza i due leader storici Satoransky e Vesely, così come fatto intravvedere nelle amichevoli. Lo sconfortante 6/30 da tre condanna la Cechia, il cui cammino verso la fase finale si complica moltissimo. La vittoria, invece, consente al Portogallo di sognare e di affrontare con più leggerezza la proibitiva sfida di venerdì con la Serbia.
[Foto: FIBA]
