Eurobasket, l’altra Italia: ecco i migliori 12 azzurri che non ci saranno

L’Italia si presenta agli Europei di basket con l’ambizione di ritrovare una semifinale che manca da 22 anni. Missione tutt’altro che facile, vista l’agguerrita concorrenza.

Gli Azzurri non potranno contare sull’illustre passaportato Donte DiVincenzo, fermato da un infortunio. Oltre a lui, però, mancheranno anche altri giocatori. Fra le assenze spicca quella ormai consueta di Della Valle (mai convocato da Pozzecco) ma hanno fatto discutere anche le esclusioni di Mannion e Abass. Problemi fisici hanno tenuto fuori anche Dame Sarr e Leonardo Totè. E poi i giocatori dell’Olimpia Milano che pagano il poco spazio trovato nell’ultima annata.

Questo il nostro roster azzurro “alternativo”.

P: Mannion (Milano), Flaccadori (Milano)

G: DiVincenzo (Minnesota), Della Valle (Brescia), Tonut (Milano)

AP: Abass (Dubai), Sarr (Duke)

AG: Severini (Reggio Emilia), Basile (Cantù)

C: Totè (Milano?), Tessitori (Venezia), Caruso (Milano)

Si sono giocati un posto in questa nazionale ma soprattutto in quella vera anche i vari Bortolani, Petrucelli e Rossato, ultimo taglio del Poz prima degli Europei. Oltre ovviamente ad Achille Polonara, purtroppo fermato da cause di forza maggiore.