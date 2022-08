Eurobasket, situazione infortuni preoccupante per la Grecia

Situazione infortuni molto preoccupante per la Grecia in vista dei prossimi Europei di basket.

I greci, inseriti nel girone dell’Italia a Milano, sono alle prese con diversi problemi fisici.

Kostas Sloukas si è infortunato nella partita di qualificazioni ai Mondiali contro la Serbia, la stessa nella quale anche Micic è uscito anzitempo per infortunio. In dubbio, al momento, anche Kostas Antetokounmpo: sia per lui che per Sloukas ci saranno accertamenti nelle prossime ore a causa di problemi al ginocchio.

Out anche Ioannis Papapetrou, che non ha giocato a Belgrado e probabilmente andrà in tribuna anche domani contro il Belgio. Nel suo caso però i forfait dovrebbero essere programmati per consentirgli di poter scendere in campo al Forum.

Infine è meno chiara la posizione di Georgios Papagiannis che in questa seconda parte di estate non ha ancora giocato una singola partita con la Grecia.

Vista la situazione delicata, coach Itoudis ha richiamato Dimitris Kaklamanakis che era stato tagliato a Giugno, prima della finestra di qualificazioni di Luglio e che non aveva preso parte alla seconda parte del training camp. Adesso si unirà ai compagni per il match con il Belgio e potrebbe completare il roster per gli Europei se i problemi degli altri giocatori dovessero persistere.

Foto: FIBA