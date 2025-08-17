EuroBasket U16: l’Italia chiude 4a tra gli applausi e il pass per il Mondiale U17 del 2026

Un quarto posto da applaudire. Nella sfida per il Bronzo di EuroBasket U16 contro la Slovenia, l’Italia viene sconfitta per 79-71. Non arriva la Medaglia, ma questa squadra ha disputato il torneo di Tbilisi (Georgia) da vera protagonista, battendo squadre super accreditate – Germania agli Ottavi e Francia ai Quarti su tutte – e staccando il pass per il Mondiale Under 17 2026, in programma in Turchia dal 29 giugno al 7 luglio 2026.

Insieme all’Italia, l’Europa sarà rappresentata al FIBA U17 World Cup 2026 da Serbia, Lituania, Slovenia e Francia.

Miglior realizzatore Azzurro è stato Simone Ventura con 15 punti. Doppia doppia per Alessandro Alba (12 punti e 11 rimbalzi). Sono 14 i punti di Mattia Ruggeri. Mario Machetti 11 assist e 8 punti.

Queste le parole di coach Giuseppe Mangone: “Questa squadra ha superato i propri limiti, ha giocato partite contro formazioni forti, molto forti. E le ha battute. E’ chiaro che terminare un percorso del genere con una Medaglia avrebbe reso tutto più dolce. Ma l’amarezza per la sconfitta di oggi, questi ragazzi la devono cancellare al più presto. Quello che rimane è il torneo che hanno giocato. Il livello che hanno affrontato è servito anche per maturare ancora di più, e avere la consapevolezza su dove bisogna lavorare per migliorarsi. Si sono guadagnati il diritto di giocare un Mondiale, sono sicuro che la prossima stagione scenderanno in campo ancora con più voglia di apprendere e farsi trovare pronti a quel bellissimo appuntamento internazionale che li aspetta“.

La cronaca

Posta in palio alta, e gara che si accende subito. Nel primo quarto la Slovenia è pressoché perfetta dall’arco (5/7, chiuderà l’incontro con un possente 44%), e con l’ultima tripla di Rupnik sulla sirena si porta sul 26-22. Prima del canestro di fine periodo, l’Italia aveva accorciato le distanze prima con Ruggeri e Sguazzin, bravi a sportellare e imporsi nel pitturato, e poi con le triple di Ronci e Nicolodi, che ci avevano portato al minimo di -1 (20-21).

Ancora Ruggeri sugli scudi nel secondo quarto, con la tripla e il gioco da 3 che rimettono le squadre in perfetta parità (28-28 al minuto 14). L’Italia difende forte, sono tante le palle recuperate e gli errori indotti nell’attacco sloveno. In due occasioni, difende anche troppo “forte”, e arrivano i due antisportivi che permettono alla Slovenia di tornare con il naso davanti (38-33) dopo che i due liberi di Ventura avevano griffato il primo vantaggio Azzurro. Negli ultimi scampoli del periodo la squadra di coach Gornjec ritrova fiducia, e le triple di Jarc e Rupnik mandano le due squadre negli spogliatoi sul +7 Slovenia (44-37).

E’ ancora Jarc, ed ancora dall’arco, a prendersi il palcoscenico. Il n. 13 sloveno segna le due triple consecutive che valgono il maggiore gap fra le due squadre dalla palla a due (42-53). Momento cruciale della gara, e gli Azzurri avrebbero bisogno di andare a segno nelle tante occasioni che si guadagna nel pitturato. La retina però si muove poche volte, e a 10 minuti dalla fine siamo ancora costretti ad inseguire (51-60).

Le nostre percentuali rimangono basse, ma la difesa ci tiene a galla e a 5 minuti dalla conclusione il layup di Alba ci porta a -4 (60-64). Riusciamo anche ad andare ad un solo possesso di svantaggio (Milazzo per il 63-66), ma la Slovenia ci punisce ancora dall’arco, e i 9 punti di spread con cui entriamo nell’ultimo minuto non sono più recuperabili. Anche oggi, come contro la Lituania.

Slovenia-Italia 79-71 (26-22, 18-15, 16-14, 19-20)

Slovenia: Godec (), Pejic Rupnik 14 (2/5, 2/3), Slapnik 1 (0/1, 0/1), Trsan* 6 (1/2, 0/3), Hegic, Ogorevc ne, Anderlic (0/1, 0/1), Pregl* 9 (3/6 da tre), Rezec* 16 (2/3, 3/8), Jarc* 27 (5/6, 4/5), Ilic 2 (1/5), Roznik* 4 (2/4). All: Gornjec.

Italia: Nicolodi 6 (0/5, 2/6), Milazzo* 2 (1/3, 0/3), Chouenkam* 1 (0/2), Ruggeri* 14 (4/7, 1/3), Ventura* 15 5/6, 0/2), Papale ne, Compaore 2 (1/1, 0/1), Ronci 5 (1/5, 1/3)), Alba 12 (5/5), Sguazzin 6 (2/4), Machetti* 8 (3/11, 0/4). All. Mangone.

Arbitri: Alakbar Hasanov (Azerbaigian), Orhan Cagri Hekimoglu (Turchia), Aurimas Borusas, (Lituania)