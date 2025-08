EuroBasket U18: l’Italia di Sodini è di bronzo! Lettonia battuta nella finalina

Italia – Lettonia 86-68

(24-17; 23-21; 16-17; 23-13)

Missione compiuta per l’Italia Under 18, che chiude alla grande il proprio EuroBasket U18 2025 conquistando un meritato terzo posto contro la Lettonia. Nella finale per il bronzo, gli azzurrini di coach Marco Sodini superano con autorità la Lettonia per 86-68, grazie a una prestazione sontuosa di Achille Lonati, autentico mattatore con 27 punti.

L’Italia parte forte fin dal primo quarto e impone il proprio ritmo. L’attacco gira bene e la difesa limita le bocche da fuoco lettoni. Dopo un terzo quarto più equilibrato, nel finale gli azzurrini piazzano l’allungo decisivo con un parziale di 23-13 che chiude la contesa.

Achille Lonati si conferma una delle stelle più brillanti del torneo: 27 punti con ottime percentuali e tanta personalità nei momenti chiave.

L’Italia chiude così un EuroBasket U18 da protagonista, arrendendosi solo in semifinale contro la Spagna e battendo la Lettonia nella finale per il 3° posto.

Peccato non essere riusciti a replicare il capolavoro dell’Under 20 ma resta comunque un super torneo con Achille Lonati che ora proverà a trovare spazio in NCAA a St. Bonaventure.

Italia: Lonati 27, Accorsi 10, Ceccato 9, Garavaglia 9.

Lettonia: Andzevs 13, Pihtovs 12, Valters 11, Talcis 11, Kurucs 10.

