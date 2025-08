EuroBasket U18: l’Italia di Sodini (espulso) dura un tempo, è la Spagna a raggiungere la finalissima

Italia – Spagna 62-84

(25-16; 11-18; 13-26; 13-24)

L’Italia Under 18 di coach Marco Sodini, espulso per doppio tecnico alla panchina durante l’ultimo quarto, ha tenuto molto bene il primo tempo contro la Spagna grazie a un ottimo Patrick Hassan, ma il giocatore di Trento è stato l’unico a reggere il livello degli iberici e non è bastato per permettere agli azzurrini di ripetere l’impresa dell’Under 20.

Tutto sommato le cose non erano andate male nel corso del primo tempo perché l’Italbasket era arrivata a +10, 36 a 26 a 3 minuti dal suono della seconda sirena, purtroppo però gli ultimi secondo della prima metà di gara sono stati fatali perché le Furie Rosse sono rientrate e hanno chiuso solo a -2, piazzando un parziale di 8 a 0.

Nella ripresa c’è stata solo una squadra in campo, quella spagnola, guidata da Raul Villar, autore di 20 punti e 5 rimbalzi a fine partita. Insieme a lui Gimenez, Del Pino e Platteeuw hanno fatto la differenza. Al 40′ la Spagna chiude sopra il match 84 a 62 contro l’Italia. In finalissima ci andrà la Spagna contro la Francia, mentre i ragazzi di Sodini cercheranno di portare a casa una medaglia di bronzo contro la Lettonia.

Italia: Hassan 22, Garavaglia 11, Acunzo 9+13r.

Spagna: Villar 20, Gimenez 15, Platteeuw 14+10r, Del Pino 14.

