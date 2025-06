EuroBasket Women al via a Bologna, le 12 Azzurre scelte da Capobianco

L’attesa dunque è finita. Domani (18 Giugno) la Nazionale Femminile fa il suo esordio nel FIBA Women’s EuroBasket 2025 affrontando al PalaDozza di Bologna la Serbia: diretta televisiva su Rai Sport, DAZN, Sky SportUno e Arena a partire dalle ore 21.00. Alle 17.30 l’altra sfida del girone B vedrà in campo Slovenia e Lituania.

La 40esima edizione del Campionato Europeo si gioca dal 18 al 29 giugno, per la prima volta in quattro Paesi diversi: oltre a Bologna, le altre sedi sono Brno, Amburgo e il Pireo anche per la fase finale. Le prime due classificate dei quattro gironi accedono ai Quarti di finale (24-25 giugno), che si giocheranno in Grecia insieme al resto della fase finale. Semifinali il 27 giugno, Finali il 29.

Le Azzurre arrivano a questo appuntamento dopo un mese di raduno e ben sette amichevoli giocate (4 vinte, 3 perse): il gruppo ha saputo reagire nel modo migliore all’infortunio di Matilde Villa ed è cresciuto in consapevolezza e qualità del gioco partita dopo partita. Oggi lo staff tecnico coordinato da coach Capobianco ha comunicato l’ultimo “taglio” e definito quindi il roster ufficiale che parteciperà all’Europeo: Valeria Trucco è stata autorizzata a lasciare il raduno di Bologna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italbasket (@italbasket)

Così coach Capobianco alla vigilia dell’esordio.

Le qualità della Serbia sono note e riconosciute, a livello offensivo attaccano l’area con continuità da situazioni di uno contro uno per poter prendere buoni tiri sotto canestro ma anche dal perimetro: ricorrente è anche l’utilizzo del pick’n’roll, che spesso vede protagonista Yvonne Anderson, giocahttps://fip.it/womens-eurobasket-domani-italia-serbia-al-paladozza-ore-21-00-rai-sport-dazn-sky-sport1-e-arena/trice che conosciamo bene e che è stata protagonista del campionato italiano e in Euroleague. Dovremo essere bravi a perdere pochi palloni, per limitare la loro transizione e per costringerle a lavorare tanto in difesa sui nostri giochi. E’ fondamentale il valore di ogni singolo possesso, nella gestione del nostro attacco e soprattutto a rimbalzo. E’ una sfida che potrebbe decidersi nei dettagli, dobbiamo aggredire la partita e non subirla.

A rappresentare l’Italia, oltre alla Nazionale di coach Capobianco, ci sarà anche Silvia Marziali, che dirigerà le gare del gruppo di Brno in Cechia.

Ufficio Stampa FIP

Foto: FIBA