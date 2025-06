EuroBasket Women: Cecilia Zandalasini nel miglior quintetto, Capobianco è il miglior coach

L’Italbasket che ha conquistato il bronzo ad EuroBasket Women 2025 è naturalmente protagonista anche nelle premiazioni finali. Dopo che il Belgio ha battuto la Spagna nella finalissima, ripetendo il successo europeo del 2023, la FIBA ha annunciato il miglior quintetto della competizione in cui figura anche Cecilia Zandalasini. La star delle azzurre, 20 punti anche nella finalina contro la Francia, è l’unica giocatrice a far parte del miglior quintetto nonostante non abbia disputato la finale: ci sono infatti le belghe Julie Allemand e Emma Meesseman e spagnole Alba Torres e Raquel Carrera.

Zandalasini ha mantenuto 16.8 punti e 6.0 rimbalzi di media all’Europeo, quarta migliore marcatrice della manifestazione.

Non solo: l’Italbasket è stata protagonista anche nel premio di Best Coach, vinto da Andrea Capobianco, ormai un’istituzione del nostro basket femminile. Il tecnico, che allena le azzurre dal 2015 (con interruzione dal 2017 al 2019), è al suo primo successo sulla panchina dell’Italia.

L’MVP del torneo è invece andato a Emma Meesseman, 19.2 punti, 9.2 rimbalzi e 5.3 assist di media ad EuroBasket.

Foto: FIBA