La Virtus Bologna ha eliminato in due partite Badalona e perciò ci è qualificata alle semifinali di EuroCup, dove incontrerà l’UNICS Kazan, formazione russa che ha sconfitto alla bella l’altra russa, ovvero il Lokomotiv Kuban.

Nella formazione dell’Unics Kazan ci sono tantissimi “ex italiani”, tra cui proprio l’ex Virtus Bologna Okaro White, che aveva già fatto intravedere delle buone cose nella sua stagione da rookie in Italia prima di trasferirsi in Grecia, in Germania e poi in NBA.

Insieme a lui troviamo anche l’ex brindisino John Brown, l’ex Milano Jordan Theodore, oltre al general manager Claudio Coldebella, lui che è italianissimo e che alla Virtus Bologna ci ha pure giocato per 7 stagioni.

L’altra semifinale vedrà affrontarsi gli spagnoli di Gran Canaria contro il Monaco, formazione che ha eliminato il Buducnost di Amedeo Della Valle, che è stato nostro ospite in una live su Twitch pochi giorni fa.

Ricordiamo che chi vincerà l’EuroCup avrà accesso di diritto alla prossima EuroLega mentre chi arriverà in finale potrà accedervi solo se Valencia non parteciperà ai playoff di EuroLega di quest’anno. Attualmente gli spagnoli sono a una vittoria dall’ottavo posto ma la classifica è davvero corta, perciò ci sono ancora ottime possibilità di raggiungere la post season della massima competizione europea per club.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.