EuroCup: uno sguardo ai migliori profili della prima parte di stagione

L’EuroCup sta entrando nel vivo e le 20 partecipanti, divise in due maxi-gironi, si preparano alla volata finale per decretare l’accesso ai Playoff. Finora sono state tante le sorprese della stagione, motivo per cui l’EuroLega potrebbe concedere wild card per il prossimo anno a società ambiziose in costante crescita negli ultimi periodi come Paris e London Lions.

In questo articolo vogliamo segnalare quelli che finora sono stati i 12 migliori profili, quei giocatori che in questi mesi si sono distinti nella seconda miglior competizione europea alla quale partecipano anche, tra le italiane, Trento e Venezia.

GRUPPO A

TJ SHORTS

Impatto devastante del playmaker naturalizzato macedone in casacca parigina, un vero e proprio crack del torneo, è sicuramente il candidato principale al riconoscimento di most valuable player.

Classe 1997, 175 cm, nato in USA e naturalizzato macedone. Produce di media 18.3 punti e 7 assist a partita. È già la terza stagione in Europa dopo aver vestito la maglia dei tedeschi del Crailsheim Merlins (20.6 PPG) e Telekom Bonn (18.3 PPG): con quest’ultima l’anno scorso aveva già vinto la Basketball Champions League.

ANDREW ANDREWS

Un veterano della pallacanestro europea, oggi ha 30 anni, esplode abbastanza tardi in Turchia registrando numeri da capogiro (20.7, 19.8 e 21.3 punti di media) nelle ultime stagioni. Quest’anno è il leader tecnico e carismatico della Joventut Badalona (assieme ad Ante Tomic) e non sta tradendo le aspettative assestandosi sui 17.3 di media a gara. Lo scorso anno è stato a un passo dall’approdo in serie A con la maglia del Napoli Basket.

NADIR HIFI

Miglior rookie. 2002 franco-algerino, miglior realizzatore di Paris con 18.3 di media a partita. Talento cristallino, sta sviluppando una straordinaria sintonia con T.J.Shorts contribuendo alle vittorie di Paris. Può essere un’opzione valida per molte franchigie oltreoceano.

TAI ODIASE

Ala grande di 206 cm, 28enne nel pieno della maturità cestistica. Sta trascinando gli ucraini del Prometey, quest’anno esuli in terra lettone per disputare le gara casalinghe a causa del conflitto russo-ucraino non ancora risolto. 13.1 di media a partita con un importante apporto nella metà-campo difensiva in termini di rimbalzi e palle recuperate.

XAVIER MUNFORD

L’Hapoel Tel-Aviv si trova nella stessa condizione del Prometey: non potendo disputare le gare casalinghe a Tel-Aviv per via della guerra in atto, è costretto a giocare a Riga in un assordante silenzio. Nonostante manchi la spinta di un pubblico che sarebbe potuto essere il fattore in più, gli israeliani si sono consacrati come seconda forza del girone e sono pronti a sgomitare al tavolo dei Playoff.

Xavier Munford, 32 anni, è il giocatore di riferimento. Guardia dal ventello a portata di mano (18.4 di media), ha un importante trascorso in G-League ed ha fatto registrare anche qualche presenza in maglia Memphis e Milwaukee nella NBA. Prima dell’arrivo a Tel-Aviv ha disputato una gran stagione in Australia ai South East Melbourne Phoenix, dov’era stato tra i primi realizzatori della lega.

ANDRES FELIZ

Altro point-man della Joventut Badalona da affiancare al sopra-citato Andrews. Nazionale dominicano, lo ricorderemo per aver contribuito a rendere amara l’ultima avventura mondiale dell’Italbasket sfoderando una prestazione da 24 punti nella gara del girone in cui gli Azzurri sono usciti sconfitti.

Guardia moderna dalla mano educatissima (18.1 di media), è stato fuori qualche settimana per infortunio ma con il suo rientro sarà un ulteriore arma a disposizione per gli spagnoli, attualmente quarti in classifica.

RASHEED SULAIMON

I BC Wolves sono la franchigia rappresentativa della capitale lituana Vilnius, lido in cui la pallacanestro è forse qualcosa in più della religione. Sorpresa dell’EuroCup 23/24, la squadra ruota attorno alle prestazioni del 29enne Rasheed Sulaimon. Americano dal passaporto nigeriano, ha disputato due ottime stagioni in Francia con Bourge en-Bresse (21 di media) e in Turchia con Konyaspor (18.7 di media). Quest’anno ha giocato 7 gare su 14 causa infortunio ma nelle ultime 3, dopo il rientro, ha firmato il referto con 20, 22 e 21 punti segnati che gli garantiscono una media di 20.1 per match. Giocatore fortissimo nell’attaccare in 1vs1 in isolamento.

GIRONE B

TREVION WILLIAMS

Centro giovanissimo classe 2000 di 2,06m, veste la casacca tedesca del Ratiopharm Ulm ed è il miglior rimbalzista dell’EuroCup con 11.6 carambole a partita. Oltre alle doti atletiche, Trevion è anche un costante realizzatore con 14.6 di media, numeri assolutamente di rilievo per il ruolo coperto. Prima dell’approdo in Europa ha maturato due anni di esperienza in G-League.

DEIVIDAS SIRVYDIS

Classe 2000, lituano di talento puro. Ala grande di 204 cm in forza a Liektabellis, sta lottando per accaparrarsi il titolo di capocannoniere della competizione (21.9 di media finora). È stato selezionato dai Dallas Mavericks al Draft 2019 come 37esima scelta, poi scambiato in una trade con i Detroit Pistons che lo hanno fatto esordire in NBA a soli 19 anni per poi spedirlo in G-League tre stagioni. Potremmo trovarcelo contro con la Nazionale, quando affronteremo la Lituania al Preolimpico.

NICOLAS BRUSSINO

Argento al mondiale 2019 con l’Argentina da sesto uomo e leader di Gran Canaria che lo ha messo sotto contratto tre anni fa e difficilmente se ne vorrà privare nei prossimi. Rendimento costantemente performante, si accomoda sui 14.1 di media a partita e tanto apporto difensivo.

RAYJON TUCKER

Impatto importante sia in LBA che in EuroCup per la stella ex NBA della Reyer Venezia, reduce da una stagione da 20 di media nella NBL, il campionato australiano, con i Melbourne United. Quest’anno viaggia a 15.3 punti segnati a partita con prestazioni da trascinatore assoluto dei lagunari.

KARLO MATKOVIC

Interessantissimo prospetto sloveno classe 2001 del Cedevita Lubiana. Educato tiratore, ala di 206 cm, ha appena firmato 23 punti nell’ultimo match contro Venezia. Media punti: 15.6.

