Eurohoops ha stilato la top 10 dei giocatori di EuroLega ancora free agent

Dopo i primi dieci acquisti di EuroLega dell’estate, Eurohoops ha stilato la top 10 dei giocatori ancora free agent e che sarebbero una preziosa aggiunta per qualsiasi squadra che disputa la massimo competizione europea per club. Eurohoops ha messo due menzioni d’onore, oltre a quei 10.

Una menzione d’onore va a Dragan Bender, che si sta ancora riprendendo dall’infortunio. Perché adesso è teoricamente free agent ma quando tornerà a disposizione, Bender dovrebbe avere un nuovo contratto con il Maccabi Tel Aviv.

Una menzione va anche a Kevin Pangos, che sta aspettando la sua opportunità nella NBA ma ha anche una sicurezza fuori dall’Europa, poiché un certo numero di squadre accetterebbe volentieri i suoi talenti, incluso il CSKA Mosca.

Ecco la top 10 dei migliori giocatori free agent secondo Eurohoops:

Stefan Jovic

KC Rivers

Michael Roll

Timofey Mozgov

Jonas Jerebko

Tarik Black

Zoran Dragic

Alex Tyus

Kyle O’Quinn

Greg Monroe

Naturalmente a tutti questi potremmo aggiungere i tanti giocatori che sognano l’NBA ma non la raggiungeranno. Insomma, è solo per darvi un’idea di quanto talento c’è ancora sul mercato. Ce n’è per tutti i gusti e in tutti i ruoli, dai playmaker ai centri.

