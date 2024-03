Euroleague, playoff e play-in: la situazione a due giornate dal termine

La regular season di Euroleague sta volgendo al termine è mai come quest’anno la corsa ad un posto per la post season è incerta e ingarbugliata: molte squadre sono ancora coinvolte nella lotta e le ultime due giornate saranno decisive per determinare le squadre che approderanno alla fase successiva, per questo analizziamo per voi la situazione squadra per squadra.

Sono già 7 le compagini sicure di un posto alla prossima post season di Euroleague, ma è ancora tutto aperto per evitare i play-in, a cui approderà la settima classificata: il Real Madrid è l’unica certa di un accesso ai playoff diretti, Panathinaikos, Monaco e Barcellona si trovano appaiate con un record di 21-11, seguiti da Olympiacos (20-12), Fenerbahce (20-12) e Maccabi (19-13); queste 6 squadre potrebbero ancora arrivare al settimo posto e perciò saranno importantissimi gli scontri diretti che si devono ancora giocare tra Barcellona-Maccabi e Olympiacos-Fenerbahce: il Pana ha il calendario nettamente più semplice (Bayern e Alba) e ha quindi già un piede e mezzo nei playoff, il Monaco lo segue a ruota (Zalgiris e Bayern) e il Barcellona deve sì affrontare il Maccabi ma chiuderà la stagione contro l’ASVEL, quindi nettamente con i favori del pronostico.

Gli israeliani del Maccabi devono fare un’impresa per evitare i play-in (ma non potranno finire oltre il settimo posto), battendo sia il Barça che Milano (ancora in lotta) all’ultima giornata, dato che l’Olympiacos (Stella Rossa e Fener) affronterà nella prossima partita una squadra con più nulla da chiedere alla stagione europea (Stella Rossa) e il Fenerbahce (EFES e Olympiacos) ha tutti gli scontri diretti a favore e sta cavalcando un momento più che positivo.

Con il Maccabi già certo di arrivare almeno settimo, la corsa all’ottavo posto, che garantisce una doppia chance di qualificazione ai playoff, coinvolge 3 squadre: Virtus Bologna, EFES e Baskonia, con gli italiani già certi di un posto ai play-in; la Virtus (17-15) giocherà contro Milano e Baskonia e avrà un ruolo decisivo per le sorti di tantissime squadre, i baschi (16-16) giocheranno contro Real Madrid e Virtus Bologna e potrebbero precipitare, visti gli avversari ed il pessimo stato di forma, mentre l’EFES (15-17) deve guardarsi più dietro che avanti, anche se è una delle poche squadre ancora padroni del proprio destino, basterà una vittoria tra Fenerbahce e Stella Rossa per strappare un biglietto per i play-in.

Discorso ancora più complicato per le altre squadre ancora in gara per il nono e decimo posto, gli ultimi due utili per i play-in: del Baskonia e dell’EFES abbiamo già parlato, a questa due si aggiungono Zalgiris, Milano, Partizan e Valencia, tutte appaiate a quota 14-18, che dovranno contare sulle proprie forze ma anche sui passi falsi di chi le precede per far rimanere viva la speranza.

Tra le 4 compagini, i calendari più facile, sulla carta, sono quelli del Partizan e del Valencia che affronteranno Alba Berlino e ASVEL nel prossimo turno, per poi scontrarsi tra di loro nell’ultima giornata; il lanciatissimo Zalgiris dovrà fare due imprese contro Monaco e Real Madrid, mentre per Milano, capace di tutto sia in positivo che in negativo, le speranze sono ridotte all’osso, dato che giocherà contro Virtus Bologna e Maccabi, due squadre ancora in piena lotta per un piazzamento.

La prossima giornata sicuramente schiarirà le idee di tutti, con ogni partita che potrà decretare un verdetto definitivo per qualsiasi squadra.

