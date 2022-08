EuroLega 22-23, per i bookmaker Milano e Virtus Bologna ai playoff

I roster delle squadre di EuroLega sono quasi tutti al completo, con qualche piccolo innesto che ci potrà essere ad agosto ma il grosso ormai è stato fatto. Ecco allora spiegato il tweet di seguito che riporta l’Olimpia Milano a essere la quinta favorita per la vittoria dell’EuroLega 2022-2023 e la Virtus Bologna l’ottava:

Check out the probability of winning @EuroLeague 2022/23 of each team according to bookmakers. 3 teams have a winning probability over the 15%. @AnadoluEfesSK (16.80%), @FCBbasket (15.71%) and @RMBaloncesto (15.43%). #EuroLeague #EveryGameMatters #Devotion pic.twitter.com/0pvDQAlfFx

— Basket Data Scouting (@data_basket) August 11, 2022