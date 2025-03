EuroLega 25-26: Alba Berlino a rischio? Il GM risponde alle critiche

Con l’avvicinarsi della primavera, in EuroLega si riaccende il dibattito sui partecipanti della prossima edizione, proprio mentre iniziano a delinearsi i primi verdetti della stagione in corso. Tra ipotesi di espansione del numero di squadre per il campionato 2025-26 e la possibile reintegrazione di CSKA Mosca e Zenit San Pietroburgo, qualora il conflitto tra Russia e Ucraina giungesse al termine entro l’estate, nel mirino delle discussioni è finita ancora una volta l’Alba Berlino, attualmente fanalino di coda della classifica.

Il GM Himar Ojeda risponde alle critiche

A prendere posizione sulla questione è stato proprio Himar Ojeda, General Manager dell’Alba Berlino, che ha commentato i rumors durante la sua partecipazione al podcast Dyn Timeout.

“In questo momento, non c’è una decisione concreta sull’argomento da parte della EuroLeague. Penso che questo sia il nostro quinto o sesto anno nella lega. Se non mi sbaglio, tre anni fa abbiamo finito davanti al Panathinaikos in classifica. All’epoca, non ho sentito commenti o articoli che dicessero: ‘Il Panathinaikos deve essere più competitivo o dovrebbe uscire dalla lega’. Nessuno scriveva nulla di simile, e penso che non sia giusto farlo ora con noi, perché tutti sanno con quali armi stiamo combattendo”.

Alba Berlino fuori dall’EuroLeague?

Non è la prima volta che l’Alba Berlino viene messa in discussione. Il club tedesco, pur avendo una solida struttura organizzativa e un ottimo settore giovanile, ha spesso faticato a imporsi a livello europeo. Tuttavia, il GM Ojeda difende il progetto, sottolineando come in passato anche squadre blasonate abbiano attraversato momenti difficili senza che il loro posto in EuroLeague venisse messo in discussione.

Al momento, dunque, nessuna decisione ufficiale è stata presa sul futuro dell’Alba Berlino in EuroLeague. La situazione potrebbe chiarirsi nei prossimi mesi, soprattutto se la lega deciderà di espandere il format o di riaprire le porte ai club russi, cambiando di fatto gli equilibri della competizione.

