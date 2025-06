EuroLega a 20 squadre: novità per licenze, Final Four, regola anti-Giannakopoulos e fair play finanziario

In seguito all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’ampliamento dell’EuroLeague a 20 squadre a partire dalla stagione 2025–26, l’Assemblea ha confermato la lista ufficiale dei club partecipanti:

Anadolu Efes Istanbul

AS Monaco

Baskonia Vitoria-Gasteiz

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrado

Dubai Basketball

EA7 Emporio Armani Milano

FC Barcelona

FC Bayern Monaco

Fenerbahce Beko Istanbul

Hapoel IBI Tel Aviv

LDLC ASVEL Villeurbanne

Maccabi Playtika Tel Aviv

Olympiacos Pireo

Panathinaikos AKTOR Atene

Paris Basketball

Partizan Mozzart Bet Belgrado

Real Madrid

Valencia Basket

Virtus Segafredo Bologna

Zalgiris Kaunas

AS Monaco e Hapoel IBI Tel Aviv hanno ottenuto l’accesso tramite le regole di qualificazione dell’EuroCup.

L’Assemblea ha inoltre deliberato l’assegnazione delle licenze a lungo termine ai seguenti club:

Licenze triennali : Crvena Zvezda Meridianbet Belgrado, Partizan Mozzart Bet Belgrado, Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna

Licenza quinquennale: Dubai Basketball

Queste assegnazioni puntano a consolidare la stabilità della competizione e a sostenere la strategia di crescita nei mercati emergenti e consolidati.

Parallelamente, proseguiranno i colloqui con Paris Basketball per valutare una possibile partnership a lungo termine.

CALENDARIO STAGIONE 2025–26

L’Assemblea dei soci ha approvato ufficialmente il calendario delle competizioni per la stagione 2025–26.

L’EuroLeague e la BKT EuroCup inizieranno il 30 settembre 2025, con le finali previste per:

EuroCup : 28 aprile o 1° maggio 2026

EuroLeague: 24 maggio 2026

Con l’espansione a 20 squadre, la regular season passerà da 34 a 38 turni, offrendo un calendario ancora più ricco per gli appassionati.

La stagione si aprirà con una settimana inaugurale a doppio turno, che darà il via a una campagna entusiasmante.

Inoltre, durante le finestre FIBA di novembre, le partite verranno anticipate a martedì e mercoledì per agevolare la partecipazione dei giocatori alle Nazionali.

FINAL FOUR 2026 E 2027

È in corso il processo di selezione delle città ospitanti per le Final Four delle stagioni 2025–26 e 2026–27. Le trattative con le città candidate stanno avanzando e le decisioni definitive saranno annunciate a breve.

Contestualmente, è stato approvato l’aggiornamento del format delle Final Four: a partire dal 2026, verrà eliminata la finale per il terzo posto, lasciando spazio solo a semifinali e finale. Le papabili sedi dell’evento al momento sono Atene (OAKA) e Valencia con la nuova Roig Arena che aprirà nei prossimi mesi.

SALARY CAP E FAIR PLAY FINANZIARIO

Aggiornamento degli Standard di Equilibrio Competitivo (CBS)

In preparazione al nuovo formato a 20 squadre, l’Assemblea degli azionisti ECA ha approvato una serie di aggiornamenti ai Competitive Balance Standards, che entreranno in vigore dalla stagione 2025–26 e saranno implementati progressivamente fino al 2027–28.

Le principali novità:

Base Remuneration Level (BRL) : il minimo salariale netto per squadra passa da 8 a 10 milioni di euro , salvo che il 40% dei ricavi medi definiti dei club con licenza non superi tale soglia.

Giocatori di riferimento (“stelle”) : i club potranno designarne fino a tre , contro i due precedenti.

Limite di compensazione transitoria : per le stagioni 2025–26 e 2026–27, i club che superano il BRL saranno soggetti a un tetto del 10% sulla retribuzione netta complessiva dei giocatori.

Fedeltà al club: il coefficiente di detrazione per i giocatori di lunga permanenza nello stesso club passa dal 25% al 50%.

Questi aggiornamenti puntano a garantire un maggiore equilibrio competitivo, promuovendo sostenibilità e fair play finanziario all’interno della competizione.

Tutte le decisioni approvate saranno sottoposte all’Assemblea Generale dell’ECA per l’approvazione finale, prevista per il 3 luglio 2025.

ALTRE NOVITÀ

Secondo quanto riportato da Gazzetta.gr, l’EuroLeague ha introdotto sanzioni disciplinari più severe per comportamenti scorretti da parte di membri dei club. Una norma “anti – Giannakopoulos”, pensate per limitare le intemperanze del patron del Panathinaikos e degli altri proprietari.