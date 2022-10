Ergin Ataman ha grande famigliarità con l’Italia, avendo allenato nel nostro Paese la Montepaschi Siena dal 2001 al 2003, portandola per la prima volta nella propria storia alle Final Four di Eurolega. Su La Gazzetta dello Sport è uscita un’intervista al coach che ha vinto le ultime due EuroLeghe e che vuole portare a casa la terza, sempre se l’Olimpia Milano lo permetterà ad Ataman…

“Lo ha detto coach Messina e posso solo condividere. Si è rafforzata in tutti i ruoli, anche se ha perso il Chacho. Per me è la nostra concorrente più pericolosa. Lo dico adesso: noi e Milano ci troveremo nella finale per il titolo. E sarà una grande finale”.

ANADOLU EFES ISTANBUL

“L’anno scorso il mio mantra è stato il countdown, cioè il numero di vittorie che ci dividevano dal secondo titolo. Stavolta girerò per i campi di gioco con tre dita in evidenza. Non spenderò parole, mi basta segnare un numero”.

EUROLEGA DI QUEST’ANNO

“Fortissima, sempre più competitiva e dura. Ci sono tre fasce di sei squadre l’una con distanze minime tra loro. Per le Final Four ci siamo noi, Real, Barcellona, Milano, Olympiacos e anche il Monaco, che ha alzato sensibilmente il proprio budget, prendendo ottimi giocatori. Per i playoff Fenerbahce, Bayern, Maccabi, Panathinaikos, Partizan col ritorno di Obradovic e con un fattore campo che può fare la differenza, e la Virtus Bologna. Poi le altre dalle quali può uscire una sorpresa”.

Leggi anche: Gabriele Procida, subito grande esordio in EuroLega con l’Alba Berlino

Ataman Milano