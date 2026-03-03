EuroLega, ecco la decisione: Maccabi, Hapoel e Dubai costrette a trasferirsi all’estero

L’EuroLega ha preso una decisione di grande impatto sportivo e logistico: le partite casalinghe di tre squadre non si disputeranno più nei rispettivi Paesi d’origine, ma saranno giocate su campi neutri all’estero. La scelta arriva in un contesto di crescente instabilità geopolitica che coinvolge il Medio Oriente e aree limitrofe e ha creato difficoltà operative e di sicurezza per le competizioni sportive, non solo in Israele.

I 3 club interessati da questa decisione sono Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv e Dubai Basketball. Queste squadre non potranno più disputare le loro gare interne né in Israele né a Dubai per il resto della stagione, limitando fortemente la possibilità di giocare davanti ai propri tifosi e in condizioni di piena normalità. Per le due formazioni israeliane non è una novità, anzi: solo da circa 3 mesi erano tornare a giocare a Tel Aviv dopo quasi 2 anni di esilio forzato a causa del conflitto in Palestina. Per Dubai invece è una prima volta, ma anche gli Emirati Arabi nei giorni scorsi sono stati interessati dall’escalation militare sull’asse Israele-Iran.

Nell’ottica di questo provvedimento di EuroLega, il Maccabi tornerà a giocare le partite interne a Belgrado, in Serbia. L’Hapoel sarà di casa a Sofia, in Bulgaria. Mentre Dubai ha scelto Sarajevo, in Bosnia ed Erzegovina, per proseguire una stagione europea fin qui altalenante. Sia Hapoel che Dubai hanno serie possibilità di disputare la postseason nella massima competizione continentale, almeno al momento: il tempo dirà se giocare lontano dai propri tifosi possa avere un impatto anche sui risultati.

Questa settimana l’EuroLega ha inoltre deciso di rinviare due partite: quella tra Partizan e Dubai e il derby israeliano tra Maccabi e Hapoel Tel Aviv, verranno recuperate nelle prossime settimane.