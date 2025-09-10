EuroLega Final Four 2026: oggi la decisione definitiva sulla sede?

Il futuro delle Final Four di EuroLega 2026 potrebbe essere deciso nella giornata di oggi, 10 settembre, quando gli shareholders di ECA saranno chiamati a esprimere la propria preferenza sulla città ospitante.

In corsa restano soltanto due opzioni: Atene e Belgrado. La capitale greca sembrerebbe leggermente favorita, ma entrambe le sedi non raccolgono il consenso unanime di tutti i club.

Atene favorita, Belgrado rilancia

Secondo indiscrezioni, Atene avrebbe i numeri per strappare l’organizzazione dell’evento, forte di una lunga tradizione cestistica e di un’arena all’altezza delle aspettative EuroLeague.

Dall’altra parte, Belgrado non si arrende e nelle ultime ore ha inviato una nuova lettera ai club membri di ECA per rettificare e rafforzare i dettagli della propria offerta, puntando a ribaltare i pronostici.

Possibile nuovo rinvio della decisione

Nonostante la votazione odierna, non è da escludere che gli shareholders decidano di rinviare ancora una volta la decisione, come già accaduto in passato, vista la mancanza di pieno accordo tra le parti.

Nel frattempo, EuroLeague ha già programmato con largo anticipo due edizioni future delle Final Four: quelle del 2027 e del 2029, entrambe assegnate ad Abu Dhabi, che ha già ospitato con successo l’ultima edizione del torneo.

EuroLeague e la scelta della sede delle Final Four

L’assegnazione delle Final Four di EuroLega è sempre un tema delicato, anche per il 2026, perché l’evento rappresenta non solo il momento clou della stagione, ma anche un’enorme vetrina commerciale e mediatica.

Oggi Atene e Belgrado si giocano l’opportunità di entrare nella storia del basket europeo, ma l’incertezza sul voto lascia aperta ogni possibilità.

Leggi anche: Italbasket, il futuro dopo EuroBasket: ecco la nuova generazione azzurra verso Los Angeles 2028