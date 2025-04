EuroLega, fine della stagione regolare: la classifica e gli accoppiamenti, Real Madrid al Play-in

Si è conclusa questa sera, con le ultime 3 partite, la stagione regolare di EuroLega. Si è quindi delineata la classifica ufficiale e i conseguenti accoppiamenti nei Playoff e nel Play-in. Nessuna sorpresa sulle 8 squadre qualificate alla post-season, già decise da ieri sera, ma c’era grande attesa per capire chi sarebbe arrivato sesto in classifica e avrebbe quindi evitato il Play-in. La risposta è l’Efes di Luca Banchi, che battendo lo Zalgiris del connazionale Andrea Trinchieri si è assicurato i Playoff diretti.

Chi piange è invece il Real Madrid, che sorprendentemente dovrà superare il Play-in per sperare di bissare il successo di due anni fa. I Blancos ieri hanno vinto di misura contro il Partizan, ma ciò non è bastato ad evitare il Play-in nonostante lo stesso record dell’Efes, 20-14. Oltre al Real, dovranno disputare il Play-in anche la sorpresa Paris Basketball, il Bayern Monaco e la Stella Rossa. Il Real Madrid se la vedrà con Paris, la vincente si qualificherà come settima ai Playoff mentre la perdente affronterà la squadra vittoriosa del confronto tra Bayern e Stella Rossa per l’ultima posizione disponibile.

In Top 6 invece troviamo l’Olympiacos al primo posto, seguito dal Fenerbahçe, dal Panathinaikos, dall’AS Monaco, dal Barcellona e infine dal già citato Efes.

Olympiacos e Fenerbahçe affronteranno ai Playoff le due squadre uscenti dal Play-in, mentre gli altri due accoppiamenti della postseason saranno Panathinaikos-Efes e Monaco-Barcellona.

Ultima posizione per l’Alba Berlino, con 5 vittorie in 34 incontri, penultima invece la Virtus Bologna, questa sera sconfitta pur lottando contro il Barcellona. Milano ha invece chiuso 11°, alle porte del Play-in, con un record di 17-17.