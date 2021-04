EuroLega, i playoff dell’Olimpia Milano proseguono su Discovery+ e sul Player

I playoff di Eurolega sono su Discovery+ ed Eurosport Player, che trasmettono in live streaming Bayern Monaco-Olimpia Milano e tutti gli altri match di quarti di finale: Real Madrid- Efes Istanbul, Zenit San Pietroburgo-Barcellona e Fenerbahce-CSKA Mosca.

Per supportare l’Olimpia Milano alla conquista delle Final 4 di Eurolega, da lunedì 26 aprile a domenica 2 maggio, Discovery propone un’offerta imperdibile con il pacchetto discovery+ Eurosport al prezzo di 3,99 euro/mese per 3 mesi, con uno sconto del 50% sul costo dell’abbonamento.

Un trimestre di autentica passione sportiva che, oltre alle Final Four di Eurolega e ai playoff della Serie A di basket, conterrà tutti gli eventi sportivi trasmessi da Eurosport come il Giro d’Italia, il Tour de France e il Roland Garros di tennis. Ma non finisce qui: su Discovery+ sarà possibile vedere on demand gli imperdibili appuntamenti firmati discovery+ Originals come Liverpool FC: la fine della tempesta e Maradona – Morte di un campione, oltre alla straordinaria offerta d’intrattenimento dei canali Discovery.

Gara-3 di Bayern Monaco-Olimpia Milano, mercoledì 28 aprile dalle 20:30, è LIVE su Discovery+ ed Eurosport Player con il commento di Andrea Solaini e Hugo Sconochini.

Gara-3 dei playoff di Eurolega su Discovery+ ed Eurosport Player:

Real Madrid- Efes Istanbul: martedì 27 aprile alle 21:00

Zenit San Pietroburgo-Barcellona: mercoledì 28 aprile alle 19:00 (live anche su Eurosport 2)

Fenerbahce-CSKA Mosca: mercoledì 28 aprile alle 19:45

Bayern Monaco-Olimpia Milano: mercoledì 28 aprile alle 20:30

Ufficio Stampa Eurosport

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.