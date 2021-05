Eurolega, il calendario delle Final Four di Colonia: date e orari

Poco fa l’Eurolega ha ufficializzato il calendario delle Final Four di Eurolega, in programma tra il 28 e il 30 maggio a Colonia. Le prime due squadre a scendere in campo, venerdì 28 maggio, saranno CSKA Mosca ed Efes. In serata la seconda semifinale tra Olimpia Milano e Barcellona, che si affronteranno dalle 20.30.

Sabato sarà come sempre giorno di pausa, mentre domenica ci saranno la finale per il terzo posto alle ore 17.30 e la finalissima alle 20.30. Questo il calendario completo:

Venerdì 28 Maggio 2021, 18:00

SEMIFINALE B: CSKA MOSCOW – ANADOLU EFES ISTANBUL Venerdì 28 Maggio 2021, 21:00

SEMIFINALE A: FC BARCELONA – AX ARMANI EXCHANGE MILAN Domenica 30 Maggio 2021, 17:30

FINALE 3°/4° POSTO Domenica 30 May, 2021, 20:30

FINALE

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.