EuroLega, il CEO Motiejunas parla della possibile estromissione delle squadre israeliane

Con l’inizio della Regular Season 2025-26 di EuroLega previsto per domani, si è tenuta a Dubai una conferenza stampa pre-stagionale che ha toccato temi delicati e di grande attualità.

Il tema Israele e la posizione dell’EuroLeague

Al centro delle domande rivolte al CEO di Euroleague Basketball, Paulius Motiejunas, c’è stata la recente decisione delle Nazioni Unite, che hanno definito genocidio le azioni di Israele contro i palestinesi nella Striscia di Gaza. Questo ha alimentato discussioni sulla possibile sospensione delle squadre israeliane dalle competizioni continentali.

«La politica non deve essere coinvolta nello sport, e in particolare nel basket, ma stiamo seguendo la situazione», ha dichiarato Motiejunas.

Il dirigente ha precisato che l’EuroLega continuerà a monitorare con attenzione eventuali sviluppi, soprattutto in relazione a possibili decisioni da parte della UEFA, che potrebbe escludere i club israeliani dalle competizioni calcistiche europee.

«Non significa che se una federazione decide noi agiamo subito, ma se altre organizzazioni sportive reagiscono, o se la UEFA prenderà una posizione, allora discuteremo con i club. La priorità resta la sicurezza di squadre, giocatori e tifosi».

Attualmente, nella EuroLeague 2025-26 figurano Maccabi Rapyd Tel Aviv e Hapoel IBI Tel Aviv, mentre in EuroCup partecipa Hapoel Bank Yahav Jerusalem. Nel frattempo, anche la Trapani Shark ha annunciato l’intenzione di chiedere l’estromissione delle squadre israeliane dalla Basketball Champions League (BCL).