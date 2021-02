Ennesima gara di EuroLega rinviata a causa del Covid-19. Stavolta il Coronavirus ha portato allo spostamento di Zalgiris Kaunas e Stella Rossa Belgrado, originariamente in programma per giovedì 4 Febbraio in Lituana.

A richiedere il rinvio è stata la squadra serba a causa del gran numero di contagi riscontrato all’interno del proprio roster. EuroLeague ha reso noto che la data di recupero del match verrà comunicata in seguito.

Round 24 Zalgiris Kaunas vs. Crvena Zvezda mts Belgrade game suspended https://t.co/Nis6Yq6RfK — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 2, 2021

