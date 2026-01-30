EuroLega, il nuovo CEO al posto di Motiejunas… arriva da NBA Europe

È giunto al termine il mandato di Paulius Motiejunas, CEO di EuroLega, “deposto” oggi dal Board dei Direttori dell’ECA riunitosi a Barcellona con uno schiacciante 13-0 in favore del nuovo CEO, vale a dire lo spagnolo Chus Bueno. Motiejunas era in carica dal 2023 ed è stato CEO dell’organizzazione per meno di 3 anni, ma nell’ultimo periodo aveva perso la fiducia da parte dei club con potere decisionale.

Chi è Chus Bueno

Chus Bueno, 56 anni, è una figura di lungo corso nel mondo del basket professionistico e della gestione sportiva internazionale. È stato giocatore professionista negli anni ’80 e ’90 con Barcellona e Valencia soprattutto, per poi intraprendere la carriera da dirigente sportivo prima nella Federazione spagnola, la FEB, e poi nell’Associazione Giocatori spagnola. Per 12 anni è stato vicepresidente di NBA Europe, proprio l’organo che ora mira a soppiantare l’EuroLega dall’egemonia del basket europeo, e ha lavorato anche per le dislocazioni mediorientale e africana della Lega americana contribuendo ad esempio alla nascita della BAL, la Basketball Africa League, pochi anni fa.

La sua ultima esperienza lavorativa è stata però fuori dalle istituzioni, è infatti stato Managing Director di DAZN Basketball.

La sfida più grande per Bueno sarà quella di “respingere” l’attacco di NBA Europe, che nel 2027 dovrebbe iniziare le proprie attività nel nostro Continente coinvolgendo alcuni big market come il Regno Unito, Parigi, Milano, Roma e Madrid, tra le altre. Nelle scorse settimane l’EuroLega aveva incassato il “sì” di Barcellona e Fenerbahçe per un nuovo accordo decennale, ma la partita sembra ancora molto lunga.