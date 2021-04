Ieri sera si è giocata gara-1 dei Quarti di Finale di EuroLega tra Olimpia Milano e Bayern Monaco al Mediolanum Forum di Assago e i meneghini hanno vinto sulla sirena, scatenando la simpatica reazione di Luigi Datome.

Si è trattata di una gara incredibile, con i bavaresi che hanno dominato per oltre 39 minuti ma poi hanno perso a causa del canestro di Zach LeDay. Datome non ha disputato una gran partita perché è stato in campo poco più di 11 minuti e ha segnato solo 2 punti, tra l’altro tutti a cronometro fermo. Non una serata da ricordare per il capitano della Nazionale a livello personale però ha comunque potuto dormire sonni tranquilli, vista la vittoria della sua squadra.

*giovedì — Gigi Datome (@GigiDatome) April 20, 2021

Ora i meneghini giocheranno giovedì gara-2, come corretto dallo stesso ragazzo sardo su Twitter, sempre al Forum di Assago. Proveranno ad andare a Monaco in vantaggio di 2 partite, in modo da doverne vincere solo una all’Audi Dome per non dover tornare in Italia. Certamente, in un momento in cui si parla solo di European SuperLeague di calcio, questa partita tra Milano e Bayern di EuroLega è stata un bellissimo spot per il nostro amato e tanto vituperato basket, come detto anche da Datome.

